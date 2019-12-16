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С этой быстрой шпаргалкой интриг смотреть 1/8 финала ЛЧ будет интереснее
16 декабря 2019, 15:23
УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Вкратце об интригах в парах:
«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ»
- Пересекались всего лишь в одном турнире – в группе Лиге Европы в 2010 году. И не побеждали друг друга ни разу (1:1 и 0:0);
- Тренер «ПСЖ» Томас Тухель – против команды, которую тренировал до этого;
- Килиан Мбаппе выбивал «Боруссию» из плей-офф ЛЧ с «Монако», причем забил ей трижды – пару раз в гостях, еще один мяч – дома.
«Реал» – «Манчестер Сити»
- Именно «Реал» не пустил «Ман Сити» в его первый финал ЛЧ, а единственный гол в тех двух полуфиналах 2016-го забил игрок англичан – Фернандо влупил автогол;
- Хосеп Гвардиола – принципиальный соперник для «Реала», он долго играл за «Барселону» и долго ее тренировал;
- Против друг друга лидеры сборной Бельгии Азар и Де Брюйне (а еще за «Реал» играет Куртуа) плюс звезды Германии Кроос и Сане, а также Рамос VS Сильва.
«Аталанта» – «Валенсия»
- «Аталанта» набрала меньше всех очков среди вторых команд (семь), а из победителей групп никто не набрал меньше «Валенсии» (11);
- На данный момент в своих чемпионатах обе команды идут вне зоны ЛЧ: «Аталанта» на шестом месте, «Валенсия» – восьмая;
- Друг против друга сыграют надежды России и Украины на Евро – Денис Черышев против Руслана Малиновского.
«Атлетико» – «Ливерпуль»
- «Атлетико» не пустил «Ливерпуль» в финал первой Лиги Европы (2010 год), победив дома 1:0, проиграл 1:2 на «Энфилде» в овертайме – на 102-й минуте необходимый гол забил Форлан;
- «Тренер, которым я восхищаюсь, это Юрген Клопп, без сомнений», – недавно заявил Диего Симеоне. Пересекались они всего однажды, и то лишь на товарищеском турнире («Атлетико» выиграл в финале по пенальти);
- Мората, Коста и Триппьер играли против «Ливерпуля» в АПЛ, первые два – в «Челси», англичанин – в «Тоттенхэме», сыграть друг с другом предстоит хорватам Врсалько и Ловрену.
«Челси» – «Бавария»
- Тот самый финал ЛЧ в 2012-м, когда «Челси» играл на «Альянц Арене», сравнял счет на последних минутах, мог пропустить с пенальти в овертайме, а потом выиграл в послематчевой серии. Зато через год в Суперкубке по пенальти отомстила уже «Бавария»;
- «Бавария» забила больше всех на групповой стадии ЛЧ (24 гола), «Челси» не пропустил только в одном матче (1:0 с «Аяксом», всего девять пропущенных голов).
- Что для Флика, что для Лэмпарда – это дебютные турниры Лиги чемпионов на посту тренеров. А помимо разных противостояний игроков из одной страны, есть самое мощное – французское, Зума, Канте и Жиру – против Павара, Комана, Эрнандеса, Толиссо и Кюизанса.
«Лион» – «Ювентус»
- «Лион» еще не выигрывал у «Юве» – дважды проиграл в 1/4 ЛЕ, еще однажды – три года назад в группе ЛЧ (плюс одна ничья);
- Тренеры Руди Гарсия и Маурицио Сарри пересекались в Серии А, когда Гарсия тренировал «Рому», а Сарри – «Наполи»;
- Роналду попытается забить в ворота Антони Лопеша, с которым они вместе выигрывали чемпионат Европы в 2016-м.
«Тоттенхэм» – «Лейпциг»
- О встречах с немцами в этом сезоне у «Тоттенхэма» не лучшие воспоминания – 2:7 и 1:3 от «Баварии»;
- Тренеру «Лейпцига» Юлиану Нагельсману было 16 лет, когда Жозе Моуринью выиграл свою первую ЛЧ с «Порту» в 2004-м;
- Состав «Тоттенхэма» почти в два раза дороже состава «Лейпцига».
«Наполи» – «Барселона»
- Встретятся команды, которые еще не проигрывали в этом сезоне ЛЧ. Причем пропустили одинаково (по четыре гола), но забили итальянцы на два больше (11 против девяти);
- Из позапрошлой ЛЧ «Барса» вылетела на итальянской земле – в Риме ее разгромила «Рома» (стадия 1/4), причем в «Наполи» играет автор решающего гола тогда – защитник Манолас;
- Но в целом «Барса» выиграла пять матчей у итальянских клубов из последних девяти.
Чуть позже станет известен точный календарь матчей. Пока известно, что первые матчи пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля 2020 года. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.
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