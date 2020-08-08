После «Лиона» Сарри говорил, что его будущее не зависит от одного матча. А потом его уволили 🤷♂️
«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов. «Лион» выиграл в первом матче – 1:0. Во втором победил уже «Юве», но счета 2:1 не хватило ему, чтобы пройти дальше. Перед ответной встречей Сарри говорил:
«Я не думаю о том, что это может быть мой последний матч в «Юве». В том числе и потому, что это выставит наших менеджеров любителями, а ведь они высочайшего уровня.
Мое будущее в клубе не будет зависеть от этого матча. В противном случае получится, что менеджеры «Ювентуса» будут оценивать все на эмоциональном уровне, как и болельщики».
После фиаско в 1/8 финала ЛЧ ему вновь задали вопрос о работе в «Ювентусе». На что Сарри ответил:
«Не думаю, что руководители высшего звена принимают решения, основываясь на одном матче. Они будут оценивать весь сезон. Этот вопрос оскорбителен, но не по отношению ко мне, а по отношению к руководству. У меня есть контракт, я уважаю его условия и ничего не ожидаю».
Итог: Сарри уволили на следующий день после ответного матча с «Лионом».