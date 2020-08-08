После «Лиона» Сарри говорил, что его будущее не зависит от одного матча. А потом его уволили 🤷‍♂️

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов. «Лион» выиграл в первом матче – 1:0. Во втором победил уже «Юве», но счета 2:1 не хватило ему, чтобы пройти дальше. Перед ответной встречей Сарри говорил:

« Я не думаю о том, что это может быть мой последний матч в «Юве». В том числе и потому, что это выставит наших менеджеров любителями, а ведь они высочайшего уровня .

Мое будущее в клубе не будет зависеть от этого матча. В противном случае получится, что менеджеры «Ювентуса» будут оценивать все на эмоциональном уровне, как и болельщики».