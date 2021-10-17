Игрок «Лиона» Пакета сыграл два матча и пролетел 8300 км. Все это – за 42 часа

«Лион» обыграл «Монако» со счетом 2:0 в матче Лиги 1. Главный эпизод матча произошел на 67-й минуте. Тогда Пакета заменил Шерки, а Кадевере – Шакири. Это единственные замены «Лиона» в игре. Уже на 75-й минуте случился реализованный пенальти от Экамби, потом – гол Денайера. Пакета косвенно поучаствовал во втором голе «Лиона», когда отдал предголевой пас.

Матч «Лиона» и «Монако» начался 16 октября в 22:00 по Москве. Перед этим Пакета выходил на поле в другой игре. Бразилия разгромила Уругвай (4:1) на стадионе в Манаусе. Пакета сыграл в этом матче 61 минуту и ушел с поля, когда Бразилия уже вела со счетом 3:0. Эта игра состоялась 15 октября в 03:30 по московскому времени.

Между двумя стартовыми свистками прошло 42,5 часа. Приблизительное расстояние между Манаусом и Лионом – 8300 километров. Пакета успел прилететь в Лион, подготовиться к игре и сразу выйти. Похожая история была у Месси, который сразу после матча Аргентины оказался на игре «ПСЖ». У него прошло еще меньше времени, поэтому Месси сидел на трибунах.