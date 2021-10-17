Игрок «Лиона» Пакета сыграл два матча и пролетел 8300 км. Все это – за 42 часа
«Лион» обыграл «Монако» со счетом 2:0 в матче Лиги 1. Главный эпизод матча произошел на 67-й минуте. Тогда Пакета заменил Шерки, а Кадевере – Шакири. Это единственные замены «Лиона» в игре. Уже на 75-й минуте случился реализованный пенальти от Экамби, потом – гол Денайера. Пакета косвенно поучаствовал во втором голе «Лиона», когда отдал предголевой пас.
Матч «Лиона» и «Монако» начался 16 октября в 22:00 по Москве. Перед этим Пакета выходил на поле в другой игре. Бразилия разгромила Уругвай (4:1) на стадионе в Манаусе. Пакета сыграл в этом матче 61 минуту и ушел с поля, когда Бразилия уже вела со счетом 3:0. Эта игра состоялась 15 октября в 03:30 по московскому времени.
Между двумя стартовыми свистками прошло 42,5 часа. Приблизительное расстояние между Манаусом и Лионом – 8300 километров. Пакета успел прилететь в Лион, подготовиться к игре и сразу выйти. Похожая история была у Месси, который сразу после матча Аргентины оказался на игре «ПСЖ». У него прошло еще меньше времени, поэтому Месси сидел на трибунах.
Пакета впечатлил всех игроков и тренеров «Лиона». Автор первого гола Карл Токо-Экамби сказал о нем так: «Пакета – один из лучших игроков лиги. Он показывает это каждые выходные. Это солдат. Он очень поздно вернулся из Бразилии, но снова выглядел образцово». Защитник Денайер подтвердил: великий игрок Пакета всегда вносит изменения на поле.
Игроки рассказывали перед матчем, что сам Пакета настоял на включении в заявку на матч с «Монако». Тренер «Лиона» Петер Бош с опасением говорил о нем даже после свистка: «Я пошел на большой риск. В обычных условиях он не мог бы играть. Он играл 42 часа назад, провел час за Бразилию, сел в самолет. Я не должен так выпускать игрока».
Бош объяснил, что у «Лиона» были проблемы с травмами. Перед игрой с «Монако» Пакета по его решению спал в номере, когда команда собиралась в отеле.
Еще после обоих матчей он выкладывал посты в инстаграм – радовался победам:
Лукас Пакета – один из главных игроков «Лиона». В прошлом сезоне он сыграл за клуб в Лиге 1 30 матчей, забил девять голов и отдал пять ассистов. Сейчас Пакета выходил на десять матчей со средним игровым временем 63 минуты. Пакета забил четыре гола в четырех разных играх. «Лион» взял в этих матчах семь очков. «Лион» покупал его у «Милана» за 20 миллионов евро.