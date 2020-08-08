Роналду бился с «Лионом», но все плохо: впервые за 10 лет не прошел в 1/4 ЛЧ, а «Юве» – вылетел
В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» – 1:0.
Начало ответного – Депай забивает с пенальти и ставит «Ювентус» в максимально неудобное положение.
Спустя 31 минуту Роналду сравнивает счет.
А потом Роналду забивает вот такую красоту – Лопеш просто не успел нормально среагировать:
Для Роналду это был 36-й мяч в сезоне – так он побил рекорд «Ювентуса» по количеству голов за сезон (предыдущий был у Ференца Хирцера в 1925 году – 35 мячей). Как бы Роналду ни старался, для прохода в четвертьфинал «Ювентусу» нужен был еще один гол. Но этого не случилось, счет остался 2:1.
Для Роналду это поражение – персональная боль. Впервые за 10 лет он не прошел в Лиге чемпионов дальше четвертьфинала. Статистика:
❌ Сезон-2009/10: «Лион» выкидывает его «Реал».
❌ Сезон-2019/20: «Лион» проходит его «Ювентус».
Убирайте деда с лавки.