Роналду бился с «Лионом», но все плохо: впервые за 10 лет не прошел в 1/4 ЛЧ, а «Юве» – вылетел

Для Роналду это был 36-й мяч в сезоне – так он побил рекорд «Ювентуса» по количеству голов за сезон (предыдущий был у Ференца Хирцера в 1925 году – 35 мячей). Как бы Роналду ни старался, для прохода в четвертьфинал «Ювентусу» нужен был еще один гол. Но этого не случилось, счет остался 2:1.

Для Роналду это поражение – персональная боль. Впервые за 10 лет он не прошел в Лиге чемпионов дальше четвертьфинала. Статистика:

❌ Сезон-2009/10: «Лион» выкидывает его «Реал».

❌ Сезон-2019/20: «Лион» проходит его «Ювентус».