Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Футбол #Лига чемпионов #Реал #Ювентус #Лион

Роналду бился с «Лионом», но все плохо: впервые за 10 лет не прошел в 1/4 ЛЧ, а «Юве» – вылетел

08 августа, 00:27

imago-images.de/Global Look Press

В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» – 1:0.

Начало ответного – Депай забивает с пенальти и ставит «Ювентус» в максимально неудобное положение.

Спустя 31 минуту Роналду сравнивает счет.

А потом Роналду забивает вот такую красоту – Лопеш просто не успел нормально среагировать:

Для Роналду это был 36-й мяч в сезоне – так он побил рекорд «Ювентуса» по количеству голов за сезон (предыдущий был у Ференца Хирцера в 1925 году – 35 мячей). Как бы Роналду ни старался, для прохода в четвертьфинал «Ювентусу» нужен был еще один гол. Но этого не случилось, счет остался 2:1.

Для Роналду это поражение – персональная боль. Впервые за 10 лет он не прошел в Лиге чемпионов дальше четвертьфинала. Статистика:

❌ Сезон-2009/10: «Лион» выкидывает его «Реал».

❌ Сезон-2019/20: «Лион» проходит его «Ювентус».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другой герой этого матча:
Депай залечил травму и устроил шоу против «Юве»: закинул паненку и привез в свои
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vladik12
08 августа, 10:14

Убирайте деда с лавки.

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