Бьет всех по голове (даже судью!), наполучал десяток красных, привозит тупейшие автоголы – о, какого персонажа мы нашли в «Лионе»

Марсал – 30-летний бразильский левый защитник из «Лиона». Играет он нечасто, но периодически влипает в неприятные истории.

Вкратце о том, кто это:

Воспитанник «Гремио», в 21 год отправился в Португалию, четыре сезона провел в «Насьонале»;

Его приобрела «Бенфика», но играл он за нее только в предсезонном турнире;

Из «Бенфики» уезжал в аренду («Газиантепспор», «Генгам»);

С 2017 года принадлежит «Лиону».

Слева в обороне в этом сезоне за «Лион» чаще играли Коне или Рафаэль. Иногда – Марсал.

Смешной автогол с «ПСЖ» был не единственным

«Лион» проигрывал 0:2 «ПСЖ» и пропустил третий гол после того, как Марсал замкнул прострел соперника – летел спасать команду и запустил в свои ворота изо всех сил.