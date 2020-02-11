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#Марсал #Футбол #Лига 1 #Лион

Бьет всех по голове (даже судью!), наполучал десяток красных, привозит тупейшие автоголы – о, какого персонажа мы нашли в «Лионе»

11 февраля, 18:55
Михаил Морозов

Марсал – 30-летний бразильский левый защитник из «Лиона». Играет он нечасто, но периодически влипает в неприятные истории.

Вкратце о том, кто это:

  • Воспитанник «Гремио», в 21 год отправился в Португалию, четыре сезона провел в «Насьонале»;
  • Его приобрела «Бенфика», но играл он за нее только в предсезонном турнире;
  • Из «Бенфики» уезжал в аренду («Газиантепспор», «Генгам»);
  • С 2017 года принадлежит «Лиону».

Слева в обороне в этом сезоне за «Лион» чаще играли Коне или Рафаэль. Иногда – Марсал.

Смешной автогол с «ПСЖ» был не единственным       

«Лион» проигрывал 0:2 «ПСЖ» и пропустил третий гол после того, как Марсал замкнул прострел соперника – летел спасать команду и запустил в свои ворота изо всех сил.

«Лион» отыграл два мяча у «ПСЖ», но затем пропустил четвертый – 2:4. Осенью команда уступила «Нанту» дома 0:1 также из-за гола в свои ворота. Его тоже исполнил Марсал. Да и смотрелся автогол крайне нелепо.

Он очень агрессивный и постоянно удаляется

Тоже пример из этого сезона. Матч с «Ниццей» «Лион» выиграл, но все было бы куда проще, доиграй команда в полном составе. 50 минут играли в меньшинстве из-за каратистского приема Марсала. За агрессию защитника выгнали сразу с прямой красной:

Интересно, что он опять удалился в матче с «Ниццей» (уже во втором круге) и тоже рано – еще в первом тайме. Согласны с этим удалением были далеко не все – казалось, на фол последней надежды это не похоже.

В кубковой игре с «Амьеном» он врезался в соперника, затем ткнул его рукой в лицо и был удален. Несколько лет назад в «Генгаме» Марсалю выписали вторую желтую за слишком резкий стык – соперника вообще развернуло в воздухе.

Марсаль очень часто играет неаккуратно, например, бьет игрока в голову (Месси год назад в 1/8 ЛЧ тоже досталось от него локтем). И красные карточки перед собой видит нередко – их уже скопилось десять штук за последние девять сезонов. Четырежды удалялся в «Насьонале», трижды – в «Лионе», два раза – в «Газиантепспоре», один – в «Генгаме».

Судя по этому твиту, в сезоне едва не досталось еще и Обамеянгу (предсезонный матч в июле прошлого года):

Ткнул в лицо даже судью – и не был наказан

Это был момент из сезона-2017/18 – «Лион» выиграл у «Кана» 2:1, а Марсал в одной из стычек в буквальном смысле закрыл рот лайнсмену. И даже не получил никакую карточку за это.

Марсал потом объяснял, что касание судьи было, но ни о каком ударе речи не идет. Для примера: сейчас полузащитник «Монако» Желсон Мартинш рискует получить дисквалификацию на полгода за небольшой толчок судьи в игре с «Нимом».

В матче с ЦСКА поругался с тренером

В игре плей-офф Лиги Европы ЦСКА обыгрывал «Лион», Марсал заменил тренер Бруно Женезио. Игрок не стал пожимать ему руку и хотел уйти в подтрибунное помещение. Марсал и Женезио еще какое-то время препирались после замены.

«Я был расстроен заменой и не пожал ему руку. Извинился в раздевалку и, надеюсь, поговорю завтра с тренером», – объяснил инцидент Марсал.

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Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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