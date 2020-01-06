«Если вылетим – умрете с клубом». Теперь так президент «Тулузы» мотивирует игроков

С ноября «Тулуза» проигрывает каждый матч. В Лиге 1 – девять поражений подряд, практически каждое из них связано с какой-то нелепостью.

От «Ренна» получили два мяча уже к шестой минуте (итог – 2:3);

Празднование с ползущим Саного в игре с «Лионом» – до сих пор мало кто понял этот жест;

От «Марселя» второй гол из-за дурацкого образа Силла;

С «Нантом» полтора тайма играли в меньшинстве из-за удаления Коне, который к 23-й минуте схватил две желтые;

Победный гол «Монако» забил, когда на защитника Гонсалвеса нашло затмение – он вообще никак не отреагировал на прострел соперника;

Поражение от «Реймса» – невыносимая ошибка Рохеля, который своей корявостью вывел соперника один на один, и так влетел победный гол.

Итог: «Тулуза» – самая пропускающая команда Лиги 1, идет последней, до зоны стыков – пять очков.

В декабре «Тулуза» вылетела из Кубка лиги, но там соперником был «Лион», а в начале года уже случился оглушительный позор. В Кубке Франции команда проиграла клубу «Сен-Приве Сен-Иларий» – середняку четвертого французского дивизиона, который играет на стадионе вместимостью 1800 человек, а базируется в городке, где проживают меньше шести тысяч человек.

Вот как это выглядело: