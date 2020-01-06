«Если вылетим – умрете с клубом». Теперь так президент «Тулузы» мотивирует игроков
«Тулуза» неплохо начала сезон в чемпионате Франции с семью очками в четырех матчах. Пик сезона – победа в четвертом туре над «Амьен» и классный гол Макенго ударом издали. Затем все резко пошло вниз.
С ноября «Тулуза» проигрывает каждый матч. В Лиге 1 – девять поражений подряд, практически каждое из них связано с какой-то нелепостью.
- От «Ренна» получили два мяча уже к шестой минуте (итог – 2:3);
- Празднование с ползущим Саного в игре с «Лионом» – до сих пор мало кто понял этот жест;
- От «Марселя» второй гол из-за дурацкого образа Силла;
- С «Нантом» полтора тайма играли в меньшинстве из-за удаления Коне, который к 23-й минуте схватил две желтые;
- Победный гол «Монако» забил, когда на защитника Гонсалвеса нашло затмение – он вообще никак не отреагировал на прострел соперника;
- Поражение от «Реймса» – невыносимая ошибка Рохеля, который своей корявостью вывел соперника один на один, и так влетел победный гол.
Итог: «Тулуза» – самая пропускающая команда Лиги 1, идет последней, до зоны стыков – пять очков.
В декабре «Тулуза» вылетела из Кубка лиги, но там соперником был «Лион», а в начале года уже случился оглушительный позор. В Кубке Франции команда проиграла клубу «Сен-Приве Сен-Иларий» – середняку четвертого французского дивизиона, который играет на стадионе вместимостью 1800 человек, а базируется в городке, где проживают меньше шести тысяч человек.
Вот как это выглядело:
После этого в отставку отправили тренера «Тулузы» Антуана Комбуаре. Президент клуба Оливье Садран собрал игроков и заявил следующее: «Если вылетим в Лигу 2 – я вас не отпущу. У меня есть финансовые возможности, чтобы вас удержать. Вы все умрете с клубом».
Садран управляет «Тулузой» с 2001 года. При нем клуб выбрался из банкротства в Лигу 1 и в сезоне-2007/08 даже играл в квалификации Лиги чемпионов (проиграл «Ливерпулю», попал в Кубок УЕФА, где вышел из группы со «Спартаком»). В прошлом году «Тулуза» финишировала 15-й, а в позапрошлом – сохранила место в элите, обыграв в стыках «Аяччо».
В прошлом январе Садран попал в заголовки, раскритиковав «Барселону», которая заранее объявила о переходе игрока «Тулузы» Тодибо: «Они повели себя не как топ-клуб. Это поведение выдает их невежество. Игрока зря прорекламировали именно таким образом, ведь он провел всего 10 матчей в Лиге 1». Раньше президент «Тулузы» позволял себе громкие слова гораздо реже.