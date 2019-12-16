«Лион» мрачнейший: фанаты травят легионера, два лидера одновременно сломались, результаты – фу, тренер всех бесит

Что значит Депай для «Лиона»: он – лидер и капитан клуба, где проводит уже четвертый сезон, стабильно набирает по 20 очков по «гол плюс пас», 9+3 в этом сезоне Лиги 1 и пять голов в Лиге чемпионов. Уйти от троих и забить «Метцу» – Депай, забить на индивидуальном мастерстве победный гол на 95-й минуте – Депай, исполнить паненку с пенальти – тоже Депай. Колоссальная потеря.

Кто такой для «Лиона» Рен-Аделаид: 21-летний полузащитник числился в «Арсенале», провел крутой сезон в «Анжере», играет за французскую молодежку и радует «Лион» классным дриблингом, универсальностью (в полузащите и атаке может играть везде) и голами (пока забил два). В матче с «Тулузой» он отдал красивый голевой пас с финтом Депаю, что вообще стало главным моментом 12-го тура в Лиге 1.

«Лион» выпустил заявление по травмам двух лидеров: сроки операций будут известны в ближайшее время, уже ясно, что, по крайней мере, полгода в футбол они играть не смогут. Очень похоже, что на Евро-2020 за свои сборные ни Рен-Аделаид, ни Депай не сыграют.