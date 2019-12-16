«Лион» мрачнейший: фанаты травят легионера, два лидера одновременно сломались, результаты – фу, тренер всех бесит
Два важных игрока выбыли с «крестами»
В 18-м туре чемпионата Франции «Лион» проиграл дома «Ренну» 0:1, но страшнее другое – клуб очень надолго лишился из-за травм Мемфиса Депая и Жеффа Рен-Аделаида. Бесконечно злая ирония – выбыли в одном матче, получив разрыв крестообразных связок на разных коленях: у Депая левое, у Рен-Аделаида – правое.
Что значит Депай для «Лиона»: он – лидер и капитан клуба, где проводит уже четвертый сезон, стабильно набирает по 20 очков по «гол плюс пас», 9+3 в этом сезоне Лиги 1 и пять голов в Лиге чемпионов. Уйти от троих и забить «Метцу» – Депай, забить на индивидуальном мастерстве победный гол на 95-й минуте – Депай, исполнить паненку с пенальти – тоже Депай. Колоссальная потеря.
Кто такой для «Лиона» Рен-Аделаид: 21-летний полузащитник числился в «Арсенале», провел крутой сезон в «Анжере», играет за французскую молодежку и радует «Лион» классным дриблингом, универсальностью (в полузащите и атаке может играть везде) и голами (пока забил два). В матче с «Тулузой» он отдал красивый голевой пас с финтом Депаю, что вообще стало главным моментом 12-го тура в Лиге 1.
«Лион» выпустил заявление по травмам двух лидеров: сроки операций будут известны в ближайшее время, уже ясно, что, по крайней мере, полгода в футбол они играть не смогут. Очень похоже, что на Евро-2020 за свои сборные ни Рен-Аделаид, ни Депай не сыграют.
Фанаты не любят своего защитника Марсело – рисуют ему баннер с ослом и вспоминают про жену
Ранее в сериале:
• «Лион» проиграл в апреле три подряд матча, и в том отрезке фанатам больше всего не понравилась игра бразильца Марсело (да, в мире два бразильских защитника Марсело) – они считали, что тот думает только о деньгах и вообще хочет свалить.
• В новом сезоне «Лион» проиграл «Бенфике» из-за глупой ошибки вратаря, фанаты поругались с игроками в аэропорту, Марсело в ответ психанул – еле разняли.
• Во время разминки перед гостевым матчем с «Тулузой» в Марсело кидались мусором с сектора «Лиона». Позже жена игрока написала в инстаграме, что ее мужа донимает один идиот, у которого есть личные счеты с ним, и если тот не успокоится, то она сама примет меры.
• На игре с «Лейпцигом» все вышло идеально – «Лион» превратил 0:2 в 2:2 и благодаря победе «Бенфики» над «Зенитом» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Но фанаты не унимались – один из них выбежал после матча, показав плакат с ослом и надписью «Марсело, уходи».
• Подбежавший к нему Депай попытался вырвать баннер, но его передали обратно на трибуну. «Когда кто-то в команде не поддерживается болельщиками, чего вы ждете от игроков? У кого вообще есть время сделать такой баннер? Они наплевали на нас. Я никогда не видел ничего подобного», – злился после матча капитан.
• Марсело тогда отвесил неприличные жесты фанатам – показал средний палец. На матче «Лион» – «Ренн» фанаты отреагировали новым баннером: «Марсело, пальцы оставь для своей жены».
Конфликту уже более полугода, но в острую фазу он перешел два месяца назад. С тех пор не утихает, а еще больше растет.
Фанатам не нравится и тренер
С Силвиньо «Лион» неплохо начал, но затем повалился – пришлось срочно убирать. На смену ему пришел отдыхавший пять месяцев Руди Гарсия – раньше он выигрывал чемпионат с «Лиллем» и доходил до финала Лиги Европы с «Марселем». Так как Гарсия всегда пересекался с «Лионом», некоторые его интервью не забыли до сих пор – тренер неоднократно обвинял клуб в помощи судей.
Узнав про возможное назначение Гарсии, фанаты тут же создали петицию «Нет Гарсии», собравшую почти семь тысяч подписей. После назначения внезапно накосячил и сам Гарсия, случайно назвавший свой новый клуб «Марселем» на пресс-конференции перед игрой с «Метцем».
Гарсия никак не собирался сглаживать отношения с фанатами, предпочтя полностью уйти в работу. Не слишком нравится выбор тренера даже президенту Олясу, с которым Гарсия как-то конфликтовал, возглавляя «Марсель». Ответственность за назначение – на спортивном директоре Жуниньо.
У «Лиона» слабый сезон
Сложно было себе это представить после первых двух туров, когда «Лион» грохнул 3:0 в гостях «Монако», а потом еще и закатил шесть голов «Анжеру», который потом долго тусовался в зоне Лиги чемпионов.
Но что было дальше:
• Серия из 11 матчей во всех турнирах, где удалось выиграть лишь однажды – да, у «Лейпцига» в гостях, но и там «Лиону» во многом повезло с ужасными ошибками немцев в защите и при завершении атак.
• В Лиге 1, выиграв два первых тура, «Лион» ждал следующей победы аж до конца октября.
• Случилось это уже при Руди Гарсии, который сменил на посту главного тренера провалившегося Силвиньо. С Гарсией «Лион» выиграл пять матчей, но проиграл три и еще один свел вничью. Плюс в том, что удалось выбраться из группы ЛЧ с восемью очками, но тут «Лион» был серьезно зависим от результатов параллельных игр.
В общем, за тур до конца первого круга Лиги 1 «Лион» всего в трех очках от 15-го места. Но плотность такова, что он и в шести от зоны Лиги чемпионов. Но уж точно не такого сезона ждали от клуба, ставшего третьим во Франции прошлой весной.
Что дальше? До февраля у «Лиона» вполне комфортный календарь – ни «ПСЖ», ни «Марселя», остальные соперники или середняки, или из подвала таблицы, хотя в следующем туре ждет крепкий «Реймс», который вообще пропускает меньше всех. К весне будет понятно, прошел ли эксперимент удачно. Учитывая, что звезды выбыли до конца сезона, а с фанатами неспокойно до сих пор.