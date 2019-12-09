Полиция Бразилии гранатами разгоняла фанатов «Крузейро». Они сорвали матч, потому что клуб вылетел впервые за век
Что произошло?
В Бразилии случилось событие, которого никогда не было раньше. Серию А покинул «Крузейро» – занял 17-е место и отстал от спасительного 16-го на три очка.
«Крузейро» был одной из четырех бразильских команд, которые никогда не вылетали из высшего дивизиона. Теперь их осталось три – «Фламенго», «Сантос» и «Сан-Паулу»
Что это за клуб и почему все так плохо?
«Крузейро» четырежды выигрывал чемпионство в Бразилии, причем два из них случились не так уж и давно – в 2013-м и 2014-м. Чемпионами становились с известным Жулио Баптистой и будущим игроком «Реала» Лукасом Силвой.
«Крузейро» начал сезон-2019 с двух побед в трех играх, но потом целых 11 матчей подряд не мог выиграть. Грустный отрезок был и с сентября по октябрь – четыре очка в восьми играх. Но главное – провалена концовка: девять последних матчей без побед, в пяти заключительных – ноль очков.
Одна из причин падения – громкий коррупционный скандал вокруг клуба в мае, включая продажу прав на 11-летнего футболиста (что запрещено) и работ с незарегистрированным агентом. С тех пор клуб и повалился.
А вот еще одна причина.
Что произошло на последнем матче?
«Крузейро» нужна была только победа над «Палмейрасом», но, как оказалось позже, ее бы тоже не хватило. Но не произошло и победы – «Крузейро» проиграл 0:2. Одним из бившихся за невылет был арендованный «Крузейро» у «Спартака» Педро Роша. Его статистика в этом сезоне – 2+2 по «гол плюс пас» за 23 матча. Зато позора не ощутил защитник «Локомотива» Мурило, который летом перебрался в Россию как раз из «Крузейро».
Когда стало ясно, что игру не спасти, фанаты принялись кидать кресла и жечь дымовые шашки. Произошло это за несколько минут до конца матча. Судья увел команду с поля, а матч так и не был доигран.
Чтобы утихомирить фанатов, полицейские применили светошумовые гранаты. Это сработало – болельщики покинули трибуны.
Но стычки продолжились и за пределами стадиона.
Теперь «Крузейро» будет выступать в бразильской Серии В. Кстати, туда же вылетел и «Шапекоэнсе».