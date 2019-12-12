Без вариантов – это худший еврогод в истории России

«Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) и подвел наш футбол к грустной черте: российские команды в еврокубковой весне не сыграют.

Первым задал этот печальный тренд «Арсенал»: вылетел от «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. «Спартак» обошел «Тун» и дошел до первого раунда ЛЕ. Но там его ждали «Брага» и разочарование.

«Локомотив», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» представляли Россию на групповых этапах еврокубков. И все закончилось для них очень плохо.

• «Локомотив». Попал в сложнейшую группу, подарил надежду, обыграв «Байер». А потом получил 5 мощных оплеух подряд.