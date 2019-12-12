Без вариантов – это худший еврогод в истории России
«Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) и подвел наш футбол к грустной черте: российские команды в еврокубковой весне не сыграют.
Первым задал этот печальный тренд «Арсенал»: вылетел от «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. «Спартак» обошел «Тун» и дошел до первого раунда ЛЕ. Но там его ждали «Брага» и разочарование.
«Локомотив», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» представляли Россию на групповых этапах еврокубков. И все закончилось для них очень плохо.
• «Локомотив». Попал в сложнейшую группу, подарил надежду, обыграв «Байер». А потом получил 5 мощных оплеух подряд.
• «Зенит». Занял последнее место в очень ровной группе, жестко проиграв в решающем матче «Бенфике». Сразу два персональных провала Питера. Первый – 0:3 от «Бенфики» стали крупнейшим поражением «Зенита» в еврокубках (после 0:4 от минского «Динамо»). Второй – «Зенит» впервые за 10 лет не сыграет в еврокубковой весне.
• ЦСКА. Второй год подряд остался без плей-офф еврокубков. На момент написания материала у него не было ни одной победы в этом сезоне ЛЕ.
• «Краснодар». Трижды победил в группе ЛЕ. Но два поражения на старте и мощный финальный страйк от «Хетафе» (0:3) оставили «Краснодар» без еврокубков весной. У него второй по стоимости состав в своей группе ЛЕ (после «Хетафе»), но даже это никак не помогло им пробраться в плей-офф.
Так больно и неприятно (0 клубов в плей-офф) не было 18 лет. В Лигу чемпионов попали «Локомотив» и «Спартак». Первый закончил групповой этап на третьем месте и вылетел в третьем раунде Кубка УЕФА от «Райо Вальекано». «Спартак» же расположился на четвертой строчке группы с «Баварией», «Спартой» и «Фейеноордом».
В Кубке УЕФА все было еще печальнее. 1/64 финала отсеяла «Торпедо», «Анжи» и «Черноморец». 1/32 – «Динамо».