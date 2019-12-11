«Зенит» кошмарно ездит в Европу – тупо 12 матчей без побед
«Зенит» проиграл половину всех матчей и провалил группу.
Проблема не только в итоге. 6 из 7 очков «Зенит» взял дома, тогда как в гостях – слил почти все кроме того ничейного очка. Эта евроосень обнажила давнюю проблему «Зенита» – хроническое неумение играть еврокубковые выезды.
Сезон-2019/2020:
- 3 матча
- 2 поражения
- 1 ничья
- 2-6 по разнице голов
Сезон-2018/2019:
(это Лига Европы)
- 7 матчей
- 5 поражений
- 2 ничьи
- 4-13 по разнице голов
Сезон-2017/2018:
(это тоже Лига Европы)
7 декабря 2017-го «Зенит» выиграл у «Реал Сосьедада» в последнем туре группы. После этого в плей-офф:
- 2 матча
- 2 поражения
- 1-3 по разнице голов
Итого:
- 12 матчей
- 9 поражений
- 3 ничьи
- 7-22 по разнице голов.
Эта проблема с выездами «Зенита» только в Европе. В РПЛ все нормально, хотя тоже неоднозначно:
Сезон-2019/2020:
- 8 побед и 2 поражения
- первое место в гостевой таблице и первое же в общей таблице.
Сезон-2018/2019:
- в 15 матчах: +7=3-5
- третье место в гостевой таблице – против первого места в общей таблице.
Сезон-2017/2018:
- в 15 матчах: +5=3-3
- пятое место в гостевой таблице и пятое же в общей таблице.
Сейчас сложно понять, почему именно «Зенит» так штормит на выездах. Возможно, причина в комфорте дома – у клуба самая высокая посещаемость в РПЛ, но слишком высокая зависимость от одного города.