«Зенит» кошмарно ездит в Европу – тупо 12 матчей без побед

«Зенит» проиграл половину всех матчей и провалил группу.

Проблема не только в итоге. 6 из 7 очков «Зенит» взял дома, тогда как в гостях – слил почти все кроме того ничейного очка. Эта евроосень обнажила давнюю проблему «Зенита» – хроническое неумение играть еврокубковые выезды.

Сезон-2019/2020:

3 матча

2 поражения

1 ничья

2-6 по разнице голов

Сезон-2018/2019:

(это Лига Европы)

7 матчей

5 поражений

2 ничьи

4-13 по разнице голов

Сезон-2017/2018:

(это тоже Лига Европы)

7 декабря 2017-го «Зенит» выиграл у «Реал Сосьедада» в последнем туре группы. После этого в плей-офф:

2 матча

2 поражения

1-3 по разнице голов

Итого:

12 матчей

9 поражений

3 ничьи

7-22 по разнице голов.

Эта проблема с выездами «Зенита» только в Европе. В РПЛ все нормально, хотя тоже неоднозначно:

Сезон-2019/2020:

8 побед и 2 поражения

первое место в гостевой таблице и первое же в общей таблице.

Сезон-2018/2019:

в 15 матчах: +7=3-5

третье место в гостевой таблице – против первого места в общей таблице.

Сезон-2017/2018:

в 15 матчах: +5=3-3

пятое место в гостевой таблице и пятое же в общей таблице.

Сейчас сложно понять, почему именно «Зенит» так штормит на выездах. Возможно, причина в комфорте дома – у клуба самая высокая посещаемость в РПЛ, но слишком высокая зависимость от одного города.