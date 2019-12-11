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#Зенит #Лига чемпионов #Лига Европы

«Зенит» кошмарно ездит в Европу – тупо 12 матчей без побед

11 декабря 2019, 01:20

официальный сайт «Зенита»

«Зенит» проиграл половину всех матчей и провалил группу. 

Проблема не только в итоге. 6 из 7 очков «Зенит» взял дома, тогда как в гостях – слил почти все кроме того ничейного очка. Эта евроосень обнажила давнюю проблему «Зенита» – хроническое неумение играть еврокубковые выезды.

Сезон-2019/2020: 

  • 3 матча
  • 2 поражения
  • 1 ничья
  • 2-6 по разнице голов

Сезон-2018/2019: 

(это Лига Европы)

  • 7 матчей
  • 5 поражений
  • 2 ничьи
  • 4-13 по разнице голов

Сезон-2017/2018:

(это тоже Лига Европы)

7 декабря 2017-го «Зенит» выиграл у «Реал Сосьедада» в последнем туре группы. После этого в плей-офф:

  • 2 матча
  • 2 поражения
  • 1-3 по разнице голов

Итого:

  • 12 матчей
  • 9 поражений
  • 3 ничьи
  • 7-22 по разнице голов.

 

 Эта проблема с выездами «Зенита» только в Европе. В РПЛ все нормально, хотя тоже неоднозначно:

Сезон-2019/2020: 

  • 8 побед и 2 поражения
  • первое место в гостевой таблице и первое же в общей таблице.

Сезон-2018/2019:

  • в 15 матчах: +7=3-5
  • третье место в гостевой таблице – против первого места в общей таблице.

Сезон-2017/2018:

  • в 15 матчах: +5=3-3
  • пятое место в гостевой таблице и пятое же в общей таблице.

Сейчас сложно понять, почему именно «Зенит» так штормит на выездах. Возможно, причина в комфорте дома – у клуба самая высокая посещаемость в РПЛ, но слишком высокая зависимость от одного города. 

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