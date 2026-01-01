Руди Гарсия

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Руди Гарсия ушел из «Лиона»
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«Лион» мрачнейший: фанаты травят легионера, два лидера одновременно сломались, результаты – фу, тренер всех бесит
#Лион
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