Руди Гарсия
Лион
Поделиться:
Комментарии:
0
#Руди Гарсия #Лион

Руди Гарсия ушел из «Лиона»

час назад

Руди Гарсия пришел в «Лион» в 2019 году. Важные моменты их сотрудничества:

  • Седьмое место в чемпионате в прошлом сезоне.
  • Выход в полуфинал ЛЧ.
  • Четвертая строчка в Лиге 1 в сезоне-2020/21 – правда, «Лион» сыграет лишь в Лиге Европы.

После этого Руди Гарсия объявил об уходе:

«Мы очень разочарованы сегодня. Просто кошмарный сценарий. Это была моя последняя игра здесь. Я бы хотел оставить клуб в Лиге чемпионов. Приключение завершилось».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
«ПСЖ» проиграл третий матч в сезоне со счетом 0:1. Неймар получил травму
В Лиге 1 обновлен рекорд – самому юному удаленному игроку 17 лет и 111 дней
У «Баварии» 12 побед подряд в Лиге чемпионов. Это новый рекорд
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Руди Гарсия
#Лион