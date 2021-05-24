Руди Гарсия
Лион
Руди Гарсия ушел из «Лиона»
час назад
Руди Гарсия пришел в «Лион» в 2019 году. Важные моменты их сотрудничества:
- Седьмое место в чемпионате в прошлом сезоне.
- Выход в полуфинал ЛЧ.
- Четвертая строчка в Лиге 1 в сезоне-2020/21 – правда, «Лион» сыграет лишь в Лиге Европы.
После этого Руди Гарсия объявил об уходе:
«Мы очень разочарованы сегодня. Просто кошмарный сценарий. Это была моя последняя игра здесь. Я бы хотел оставить клуб в Лиге чемпионов. Приключение завершилось».
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