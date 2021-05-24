Руди Гарсия ушел из «Лиона»

Руди Гарсия пришел в «Лион» в 2019 году. Важные моменты их сотрудничества:

Седьмое место в чемпионате в прошлом сезоне.

Выход в полуфинал ЛЧ.

Четвертая строчка в Лиге 1 в сезоне-2020/21 – правда, «Лион» сыграет лишь в Лиге Европы.

После этого Руди Гарсия объявил об уходе:

«Мы очень разочарованы сегодня. Просто кошмарный сценарий. Это была моя последняя игра здесь. Я бы хотел оставить клуб в Лиге чемпионов. Приключение завершилось».