Танги Ндомбеле
Лион
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» вернул Ндомбеле в аренду в «Лион». Его купили 2,5 года назад за 60 миллионов евро
13 минут назад
«Лион» арендовал у «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле до конца сезона за 1,42 миллиона евро. Клубы провели обратный трансфер: летом 2019-го «Тоттенхэм» купил его за 60 миллионов евро.
- За это время он провел 91 матч, забил десять голов и отдал девять ассистов.
- В «Лионе» Ндомбеле играл с 2017 по 2019 год. Провел 96 игр, забил четыре гола и отдал 16 ассистов.
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