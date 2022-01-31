Танги Ндомбеле
Лион
Тоттенхэм
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#Танги Ндомбеле #Лион #Тоттенхэм

«Тоттенхэм» вернул Ндомбеле в аренду в «Лион». Его купили 2,5 года назад за 60 миллионов евро

13 минут назад

«Лион»

«Лион» арендовал у «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле до конца сезона за 1,42 миллиона евро. Клубы провели обратный трансфер: летом 2019-го «Тоттенхэм» купил его за 60 миллионов евро.

  • За это время он провел 91 матч, забил десять голов и отдал девять ассистов.
  • В «Лионе» Ндомбеле играл с 2017 по 2019 год. Провел 96 игр, забил четыре гола и отдал 16 ассистов.


 

 

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Источник:
«Лион»
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