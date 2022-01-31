Онлайн последнего дня трансферного окна: Эриксен в «Брентфорде» и другие переходы

31 января заканчивается трансферное окно в ведущих лигах. Основные переходы завершены, но клубы еще могут бомбануть интересными сделками. За этим следите вместе с онлайном последнего дня трансферного окна на «Голе».

🇨🇭13:30. Федор Чалов переходит в «Базель». Об этом пишет инсайдер и журналист Нобель Арустамян. По его информации, «Базель» арендует Чалова до конца сезона без права выкупа.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 11:00. Кристиан Эриксен возвращается. Он подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона-2021/22.