Кристиан Эриксен
АПЛ
Брентфорд
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#Кристиан Эриксен #АПЛ #Брентфорд

Онлайн последнего дня трансферного окна: Эриксен в «Брентфорде» и другие переходы

2 часа назад

31 января заканчивается трансферное окно в ведущих лигах. Основные переходы завершены, но клубы еще могут бомбануть интересными сделками. За этим следите вместе с онлайном последнего дня трансферного окна на «Голе».

🇨🇭13:30. Федор Чалов переходит в «Базель». Об этом пишет инсайдер и журналист Нобель Арустамян. По его информации, «Базель» арендует Чалова до конца сезона без права выкупа.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 11:00. Кристиан Эриксен возвращается. Он подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона-2021/22.

В июне на матче Евро-2020 между сборными Финляндии и Дании у Эриксена случился сердечный приступ, после чего врачи имплантировали ему кардиовертер-дефибриллятор. С таким устройством нельзя играть в Италии, поэтому Эриксен расторг контракт с «Интером». Некоторое время он тренировался с молодежкой «Аякса». Сейчас он в статусе свободного агента вернулся в АПЛ: прошел углубленное обследование, которое показало, что он полностью здоров.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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