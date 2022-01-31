Онлайн последнего дня трансферного окна: Эриксен в «Брентфорде» и другие переходы
31 января заканчивается трансферное окно в ведущих лигах. Основные переходы завершены, но клубы еще могут бомбануть интересными сделками. За этим следите вместе с онлайном последнего дня трансферного окна на «Голе».
🇨🇭13:30. Федор Чалов переходит в «Базель». Об этом пишет инсайдер и журналист Нобель Арустамян. По его информации, «Базель» арендует Чалова до конца сезона без права выкупа.
🏴 11:00. Кристиан Эриксен возвращается. Он подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона-2021/22.
В июне на матче Евро-2020 между сборными Финляндии и Дании у Эриксена случился сердечный приступ, после чего врачи имплантировали ему кардиовертер-дефибриллятор. С таким устройством нельзя играть в Италии, поэтому Эриксен расторг контракт с «Интером». Некоторое время он тренировался с молодежкой «Аякса». Сейчас он в статусе свободного агента вернулся в АПЛ: прошел углубленное обследование, которое показало, что он полностью здоров.