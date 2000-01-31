Хулиан Альварес

Дата рождения
31 января 2000 г.
Достижения
Победитель Кубка Америки
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Футбол
«Ман Сити» подписал лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Хулиана Альвареса. Он присоединится к клубу летом
#Манчестер Сити
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