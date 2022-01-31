Манчестер Сити
АПЛ
Хулиан Альварес
«Ман Сити» подписал лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Хулиана Альвареса. Он присоединится к клубу летом
47 минут назад
«Манчестер Сити» и Хулиан Альварес подписали контракт на пять лет. Соглашение рассчитано на пять с половиной лет, на первые полгода он останется в аренде в «Ривер Плейт».
Сумма сделки на раскрывается, СМИ писали о 17 миллионах евро.
- Альваресу 22 года, он воспитанник «Ривер Плейта», играет на позиции центрального нападающего. Дебютировал на взрослом уровне в 2018 году, с тех пор провел 96 игр, забил 36 голов и отдал 25 ассистов.
- В текущем сезоне он лучший бомбардир чемпионата Аргентины: за 20 матчей забил 18 голов и отдал шесть передач.
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