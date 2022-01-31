«Ман Сити» подписал лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Хулиана Альвареса. Он присоединится к клубу летом

«Манчестер Сити» и Хулиан Альварес подписали контракт на пять лет. Соглашение рассчитано на пять с половиной лет, на первые полгода он останется в аренде в «Ривер Плейт».

Сумма сделки на раскрывается, СМИ писали о 17 миллионах евро.