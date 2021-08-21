«Ман Сити» выпускает кофе со съедобными чашками для фанатов на стадионе. Это ради экологии и борьбы с мусором
Во втором туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Норвич». Матч пройдет 21 августа в 17:00 по московскому времени.
Игра примечательна еще и тем, что на ней организаторы опробуют новые сервисные фишки для болельщиков. Во-первых, клуб обновил меню на стадионе с новым ассортиментом веганских блюд. Во-вторых, представил полностью пригодные для вторичной переработки пивные стаканы – они изготовлены из экологически чистой бумаги и картона.
Но главная задумка – съедобная кофейная чашка. И это тоже в рамках программы по избавлению от ненужных отходов. Хотя у фаната есть выбор.
🍜 Чашку можно съесть.
🚮 Чашку можно выбросить в контейнер.
Это чашка вафельного типа – она будет похожа на вафельный стаканчик для мороженого и выдержит температуру до 85 градусов. В нем нет сахара или искусственных примесей. Вафля остается герметичной до 12 часов и хрустящей до 45 минут.
Они разработаны шотландской компанией BioBite, которая была основана пару лет назад студентами из Абердина. Клуб назвал изобретение съедобной чашки фантастическим новаторским решением.
Съедобные чашки кофе появляются во многих ресторанах и кафе. Еще в 2015 году их тестировала компания KFC. Они сделаны таким образом, что выдерживают температуру и давление напитков в течение нескольких часов, при этом не разрушаясь. Существуют не только съедобные стаканчики для кофе, но и похожие емкости для супов. Даже столовые приборы изготавливаются из съедобных материалов.
Тренд со съедобной посудой активно развивается и уже конкурирует с бумажными/пластиковыми стаканами. Пока что присутствует и эффект новизны. К тому же в дополнение к кофе люди получают и десерт – как раз в виде съедобной чашки.
Экология – также одна из причин. В Великобритании была статистика несколько лет назад – ежегодно из 2,5 млрд одноразовых кофейных чашек перерабатываются лишь 0,25%. То есть 99,75% – около 2,44 млрд чашек – оставались непереработанными. Съедобные чашки – как вариант решения проблемы.