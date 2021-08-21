«Ман Сити» выпускает кофе со съедобными чашками для фанатов на стадионе. Это ради экологии и борьбы с мусором

Во втором туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Норвич». Матч пройдет 21 августа в 17:00 по московскому времени.

Игра примечательна еще и тем, что на ней организаторы опробуют новые сервисные фишки для болельщиков. Во-первых, клуб обновил меню на стадионе с новым ассортиментом веганских блюд. Во-вторых, представил полностью пригодные для вторичной переработки пивные стаканы – они изготовлены из экологически чистой бумаги и картона.

Но главная задумка – съедобная кофейная чашка. И это тоже в рамках программы по избавлению от ненужных отходов. Хотя у фаната есть выбор.

🍜 Чашку можно съесть.

🚮 Чашку можно выбросить в контейнер.

Это чашка вафельного типа – она будет похожа на вафельный стаканчик для мороженого и выдержит температуру до 85 градусов. В нем нет сахара или искусственных примесей. Вафля остается герметичной до 12 часов и хрустящей до 45 минут.

Они разработаны шотландской компанией BioBite, которая была основана пару лет назад студентами из Абердина. Клуб назвал изобретение съедобной чашки фантастическим новаторским решением.