Лионель Месси
Лига 1
ПСЖ
Лион
Месси ушел на замену в матче «ПСЖ» и «Лиона». У него ноль голов за три игры
вчера, 23:21
Лионель Месси попал в крестовину ударом со штрафного в матче «ПСЖ» и «Лиона» в Лиге 1. Это первая игра для Лионеля Месси на домашнем стадионе «ПСЖ».
До этого Месси выходил на замену в гостевой игре с «Реймсом». Еще он играл за «ПСЖ» в Лиге чемпионов, где клуб сыграл вничью с «Брюгге» (1:1).
Месси перешел в «ПСЖ» свободным агентом в летнее трансферное окно. У него по-прежнему нет результативных действий в составе «ПСЖ».
На 76-й минуте вместо Месси вышел Хакими. К тому моменту команды играли со счетом 1:1.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые