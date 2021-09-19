Месси ушел на замену в матче «ПСЖ» и «Лиона». У него ноль голов за три игры

Лионель Месси попал в крестовину ударом со штрафного в матче «ПСЖ» и «Лиона» в Лиге 1. Это первая игра для Лионеля Месси на домашнем стадионе «ПСЖ».

До этого Месси выходил на замену в гостевой игре с «Реймсом». Еще он играл за «ПСЖ» в Лиге чемпионов, где клуб сыграл вничью с «Брюгге» (1:1).

Месси перешел в «ПСЖ» свободным агентом в летнее трансферное окно. У него по-прежнему нет результативных действий в составе «ПСЖ».

На 76-й минуте вместо Месси вышел Хакими. К тому моменту команды играли со счетом 1:1.