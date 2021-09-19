Лионель Месси
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#Лионель Месси #Лига 1 #ПСЖ #Лион

Месси ушел на замену в матче «ПСЖ» и «Лиона». У него ноль голов за три игры

вчера, 23:21

Лионель Месси попал в крестовину ударом со штрафного в матче «ПСЖ» и «Лиона» в Лиге 1. Это первая игра для Лионеля Месси на домашнем стадионе «ПСЖ».

До этого Месси выходил на замену в гостевой игре с «Реймсом». Еще он играл за «ПСЖ» в Лиге чемпионов, где клуб сыграл вничью с «Брюгге» (1:1).

Месси перешел в «ПСЖ» свободным агентом в летнее трансферное окно. У него по-прежнему нет результативных действий в составе «ПСЖ». 

На 76-й минуте вместо Месси вышел Хакими. К тому моменту команды играли со счетом 1:1.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Неймар 66
Икарди 90
2:1
Матч завершен
Лион
Лион
Пакета 54
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Источник:
Гол.ру
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