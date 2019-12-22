Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева

О Пастухе есть много интересных историй. Кличку ему дали за преданность клубу – за 20 лет он почти не пропускал матчей. Смотрел их, как правило, забираясь на большое дерево у стадиона. Иногда он вел себя странно – с его криками, внезапными побегами, скандированиями, но в Ницце к этому относились с добротой – Пастух никогда не был агрессивен, зато обожал дурачиться. В других городах сложнее: в Марселе перед матчем с «Ниццей» буйного Капьетто вообще отправили в психбольницу – друг вытащил.

Друзья Пастуха называют его умным человеком, чье поведение – просто развлечение. При этом жил он в горах – подальше от цивилизации, что дополняет его портрет.

Клуб тоже проникся уважением к своему знаменитому фанату – пригласил его смотреть матчи не с дерева, а на стадионе. В 2016 году Пастуху исполнилось 70 лет, и футболку с 70-м номером ему вручил президент «Ниццы».