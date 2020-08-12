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#Лига чемпионов #Футбол #Аталанта #Бавария #Барселона #Манчестер Сити #ПСЖ #РБ Лейпциг #Лион #Атлетико

Новые правила закрытой ЛЧ: мыть посуду – нельзя, разминаться в штрафной – нельзя, меняться футболками – нельзя

12 августа, 21:50
Михаил Морозов

Твиттер «Баварии»

Сначала – главное о том, как и где закончится этот сезон Лиги чемпионов:

  • Четвертьфиналы и полуфиналы – везде по одному матчу, финал – тоже.
  • Все восемь команд-участниц четвертьфиналов собрались в Лиссабоне. В этом городе пройдут семь оставшихся матчей плей-офф.
  • По два четвертьфинала и по одному полуфиналу – на стадионах «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш».
  • Финал – на «Эштадиу да Луш».

Прошлый финал ЛЧ на «Да Луш» был шесть лет назад, когда «Реал» победил «Атлетико». Сейчас на финале будет на 60 тысяч людей меньше.

А так было в 2014-м

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Какие правила обязаны соблюдать клубы и игроки:

• У каждой команды – свой отель и тренировочная площадка, но игрокам покидать отель без согласования с клубом запрещено. Финалистам (получается, они пробудут в Лиссабоне две недели) будут разрешены небольшие экскурсии с соблюдением социальной дистанции.

• У каждого игрока – свой отдельный номер в отеле. Вместе жить нельзя, ходить в гости – тоже. Нельзя передавать еду игрокам и тренерам – только оставить на столах, чтобы они взяли. Нельзя мыть посуду – это делает только персонал отеля. А вот за стирку вещей отвечает персонал клуба.

• Тестирование на коронавирус: за день до матча, результаты тестов – в УЕФА за шесть часов до матча. При положительном тесте – мгновенная изоляция от команды.

• На матч должно быть заявлено не менее 13 игроков, в противном случае – поражение 0:3. Если обе команды не смогут заявить 13 и более игроков – УЕФА постарается перенести игру.

• На каждый клуб выделено по 210 бутылок воды в день. Распределены 90 бутылок изотонического напитка Gatorade  и 50 кг льда. Питанием до и после матчей на стадионе каждый клуб занимается самостоятельно.

• В автобусах – соблюдение социального дистанцирования, выходить из него – не через переднюю дверь, чтобы не контактировать с водителем.

Никаких джакузи, саун, ледяных ванн и бассейнов после матча. Массаж – можно, но столы должны быть продезинфицированы.

• Перед матчем – разминаться строго в определенных областях по специальным рекомендациям УЕФА, который объяснил, где это можно делать, а где – нет. Упражнения с ускорениями выполняются сбоку от поля.

• Послематчевая разминка для незадействованных футболистов запрещена, причем не только из-за социального дистанцирования, но и ради защиты поля, ведь задействовано всего два стадиона на семь матчей.

Штрафная площадь для разминки не задействуется, так что вратари будут разминаться в другом месте.

• Игроки и судьи перед игрой должны находиться в метре друг от друга, подбрасывание монетки и обмен вымпелами – как обычно. Но меняться футболками запрещено.

• Антидопинговые правила соблюдаются, как и раньше. Одно отличие: раньше сотрудник УЕФА смотрел за сбором мочи, теперь в унитазе будет зеркало, чтобы он наблюдал дистанционно.

«Ман Сити» тренируется в живописном месте:

Симпатичный пейзаж у «Аталанты»:

Приезду «ПСЖ» в Лиссабоне радовались люди:

«Бавария» показала клип о Лагосе, где ее тренировочный лагерь. Какая красота:

«Лейпциг» уже примеряет к Лиссабону свои флаги.

И «Атлетико» уже тоже в Лиссабоне. Жоау Феликс – ты дома!

Еще столица Португалии ждет «Барселону» и «Лион».

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Комментарии (1)
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Валера Полевиков
13 августа, 13:54

Зеркало в унитазе - это сильно

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