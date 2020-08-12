Новые правила закрытой ЛЧ: мыть посуду – нельзя, разминаться в штрафной – нельзя, меняться футболками – нельзя
Сначала – главное о том, как и где закончится этот сезон Лиги чемпионов:
- Четвертьфиналы и полуфиналы – везде по одному матчу, финал – тоже.
- Все восемь команд-участниц четвертьфиналов собрались в Лиссабоне. В этом городе пройдут семь оставшихся матчей плей-офф.
- По два четвертьфинала и по одному полуфиналу – на стадионах «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш».
- Финал – на «Эштадиу да Луш».
Прошлый финал ЛЧ на «Да Луш» был шесть лет назад, когда «Реал» победил «Атлетико». Сейчас на финале будет на 60 тысяч людей меньше.
Какие правила обязаны соблюдать клубы и игроки:
• У каждой команды – свой отель и тренировочная площадка, но игрокам покидать отель без согласования с клубом запрещено. Финалистам (получается, они пробудут в Лиссабоне две недели) будут разрешены небольшие экскурсии с соблюдением социальной дистанции.
• У каждого игрока – свой отдельный номер в отеле. Вместе жить нельзя, ходить в гости – тоже. Нельзя передавать еду игрокам и тренерам – только оставить на столах, чтобы они взяли. Нельзя мыть посуду – это делает только персонал отеля. А вот за стирку вещей отвечает персонал клуба.
• Тестирование на коронавирус: за день до матча, результаты тестов – в УЕФА за шесть часов до матча. При положительном тесте – мгновенная изоляция от команды.
• На матч должно быть заявлено не менее 13 игроков, в противном случае – поражение 0:3. Если обе команды не смогут заявить 13 и более игроков – УЕФА постарается перенести игру.
• На каждый клуб выделено по 210 бутылок воды в день. Распределены 90 бутылок изотонического напитка Gatorade и 50 кг льда. Питанием до и после матчей на стадионе каждый клуб занимается самостоятельно.
• В автобусах – соблюдение социального дистанцирования, выходить из него – не через переднюю дверь, чтобы не контактировать с водителем.
• Никаких джакузи, саун, ледяных ванн и бассейнов после матча. Массаж – можно, но столы должны быть продезинфицированы.
• Перед матчем – разминаться строго в определенных областях по специальным рекомендациям УЕФА, который объяснил, где это можно делать, а где – нет. Упражнения с ускорениями выполняются сбоку от поля.
• Послематчевая разминка для незадействованных футболистов запрещена, причем не только из-за социального дистанцирования, но и ради защиты поля, ведь задействовано всего два стадиона на семь матчей.
• Штрафная площадь для разминки не задействуется, так что вратари будут разминаться в другом месте.
• Игроки и судьи перед игрой должны находиться в метре друг от друга, подбрасывание монетки и обмен вымпелами – как обычно. Но меняться футболками запрещено.
• Антидопинговые правила соблюдаются, как и раньше. Одно отличие: раньше сотрудник УЕФА смотрел за сбором мочи, теперь в унитазе будет зеркало, чтобы он наблюдал дистанционно.
«Ман Сити» тренируется в живописном месте:
Симпатичный пейзаж у «Аталанты»:
Приезду «ПСЖ» в Лиссабоне радовались люди:
«Бавария» показала клип о Лагосе, где ее тренировочный лагерь. Какая красота:
«Лейпциг» уже примеряет к Лиссабону свои флаги.
И «Атлетико» уже тоже в Лиссабоне. Жоау Феликс – ты дома!
Еще столица Португалии ждет «Барселону» и «Лион».
Зеркало в унитазе - это сильно