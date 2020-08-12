Новые правила закрытой ЛЧ: мыть посуду – нельзя, разминаться в штрафной – нельзя, меняться футболками – нельзя

Какие правила обязаны соблюдать клубы и игроки:

• У каждой команды – свой отель и тренировочная площадка, но игрокам покидать отель без согласования с клубом запрещено . Финалистам (получается, они пробудут в Лиссабоне две недели) будут разрешены небольшие экскурсии с соблюдением социальной дистанции.

• У каждого игрока – свой отдельный номер в отеле. Вместе жить нельзя, ходить в гости – тоже. Нельзя передавать еду игрокам и тренерам – только оставить на столах, чтобы они взяли. Нельзя мыть посуду – это делает только персонал отеля . А вот за стирку вещей отвечает персонал клуба.

• Тестирование на коронавирус: за день до матча, результаты тестов – в УЕФА за шесть часов до матча. При положительном тесте – мгновенная изоляция от команды.

• На матч должно быть заявлено не менее 13 игроков , в противном случае – поражение 0:3. Если обе команды не смогут заявить 13 и более игроков – УЕФА постарается перенести игру.