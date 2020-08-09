Как же жестко «Бавария» выносит лондонские клубы. В последних шести матчах забила 27 мячей
В двух матчах с «Баварией» «Челси» пропустил семь мячей. Ответная игра – отдельная вселенная, в которой правил Роберт Левандовски. Несколько моментов по его показателям в этом матче:
🎃 Забил два гола и отдал две голевые передачи.
🌩️ Он забил свои 12-й и 13-й голы в Лиге чемпионов в этом сезоне. Сейчас он – лучший бомбардир турнира.
🌪️ Левандовски забивает в семи матчах ЛЧ подряд. Такое удавалось только Роналду, ван Нистелрою и Кавани.
🌠 Вышел на четвертое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов – у него 66 голов.
Общий счет в двух матчах – 7:1 в пользу «Баварии». В последнее время у нее особо получаются матчи против команд из Лондона.
До этого были такие встречи:
1. В сезоне-2016/17 «Бавария» встретилась с «Арсеналом» в 1/8 финала. Оба матча закончились с одинаковым счетом – 5:1 (в сумме – 10:2).
Левандовски, Тиаго, Роббен и Видаль тогда забили по два мяча.
2. Два года спустя (то есть сезон-2019/20) «Тоттенхэм» в двух матчах пропустил 10 мячей – и ответил лишь тремя. А Маурисио Почеттино, тренировавший тогда «Тоттенхэм», после первом матча (в котором было 2:7), сказал:
«Невероятно. Я еще не играл в матчах, в которых соперник делал с тобой все, что только хотел. Нас сегодня уничтожили, это правда».