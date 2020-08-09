Как же жестко «Бавария» выносит лондонские клубы. В последних шести матчах забила 27 мячей

В двух матчах с «Баварией» «Челси» пропустил семь мячей. Ответная игра – отдельная вселенная, в которой правил Роберт Левандовски. Несколько моментов по его показателям в этом матче:

🎃 Забил два гола и отдал две голевые передачи.

🌩️ Он забил свои 12-й и 13-й голы в Лиге чемпионов в этом сезоне. Сейчас он – лучший бомбардир турнира.

🌪️ Левандовски забивает в семи матчах ЛЧ подряд. Такое удавалось только Роналду, ван Нистелрою и Кавани.

🌠 Вышел на четвертое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов – у него 66 голов.

Общий счет в двух матчах – 7:1 в пользу «Баварии». В последнее время у нее особо получаются матчи против команд из Лондона.