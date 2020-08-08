Перед «Реалом» Стерлинг просил видео с поражением от «Тоттенхэма». После – ретвит о билетах в Лиссабон

Рахим Стерлинг забил 100-й гол за «Манчестер Сити». Вышло просто – Жезус обокрал Варана и катнул ему на пустые ворота. Так Стерлинг сделал сотню на пятый сезон в клубе и в самый лучший – в карьере.

Заодно вокруг Стерлинга появились сразу две истории. Одна психологическая, вторая – шутливая.

Про первую рассказал Гари Линекер:

«Не знаю, должен ли я делиться этим, или это должно быть секретом от Рахима, но он связался с ВТ (телеканалом – прим.) и попросил видео матча с «Тоттенхэмом» прошлого сезона. Того, где они проиграли.

Не для того, чтобы посмотреть на себя, а чтобы вернуть чувство того поражения и того, что вообще это значило. Это показывает, сколько мыслей у него об игре. Он хотел убедиться, что это больше не повторится ».

Скорее всего, Линекер имеет в виду четвертьфинальный матч ЛЧ-2018/19, где «Ман Сити» обыграл 4:3 «Тоттенхэм», но вылетел. Стерлинг тогда сделал дубль. На последних минутах он забил и пятый гол «Ман Сити», тот самый, который бы вывел клуб в полуфинал. Но ВАР отменил гол и сделал бесполезными пляски Гвардиолы.

Стерлинг тогда назвал результат душераздирающим.