У Фекира из «Бетиса» есть темная история неперехода в «Ливерпуль»: якобы в день контракта он вдруг потребовал вести дела заново через брата жены

7+7 в позапрошлом сезоне по «гол плюс пас».

5+5 в прошлом.

3+3 сейчас почти за половину сезона.

Все это могло быть в другом клубе или другой лиге. Перед ЧМ-2018 Фекир сиял на пике и готовился к переезду в топ-клуб.

Например, Фекира очень хотел «Ливерпуль» Клоппа, который только что сыграл в финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» еще в 2015-м следил за ним, а в июне 2018 года предложил «Лиону» 60 миллионов евро. Но трансфер так и не состоялся. Хотя клубный телеканал уже записал ролик с Фекиром. Позже по соцсетям даже гуляло видео, где Фекир подписывает контракт – но это был монтаж.

Как все это получилось?

• «Позиция «Ливерпуля» поменялась, они передумали», – сказал президент «Лиона». Позже он говорил, что не верит в аргумент про больное колено.

• Но приближенные к клубу источники из Ливерпуля писали, что клуб не рискнул платить так много за игрока с перенесенной травмой крестов.