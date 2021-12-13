У Фекира из «Бетиса» есть темная история неперехода в «Ливерпуль»: якобы в день контракта он вдруг потребовал вести дела заново через брата жены
«Зенит» сыграет с «Бетисом» в стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы. Главная звезда «Бетиса» – Набиль Фекир. Главная загадка Фекира – почему в 2019-м он из «Лиона» вдруг перешел в испанский середняк и проводит в нем уже третий сезон.
- 7+7 в позапрошлом сезоне по «гол плюс пас».
- 5+5 в прошлом.
- 3+3 сейчас почти за половину сезона.
Все это могло быть в другом клубе или другой лиге. Перед ЧМ-2018 Фекир сиял на пике и готовился к переезду в топ-клуб.
Например, Фекира очень хотел «Ливерпуль» Клоппа, который только что сыграл в финале Лиги чемпионов. «Ливерпуль» еще в 2015-м следил за ним, а в июне 2018 года предложил «Лиону» 60 миллионов евро. Но трансфер так и не состоялся. Хотя клубный телеканал уже записал ролик с Фекиром. Позже по соцсетям даже гуляло видео, где Фекир подписывает контракт – но это был монтаж.
Как все это получилось?
• «Позиция «Ливерпуля» поменялась, они передумали», – сказал президент «Лиона». Позже он говорил, что не верит в аргумент про больное колено.
• Но приближенные к клубу источники из Ливерпуля писали, что клуб не рискнул платить так много за игрока с перенесенной травмой крестов.
• «В какой-то момент они хотели, чтобы я считал, что это из-за моего колена – но они просто хотели найти оправдание», – сам Фекир тоже не верил, что отказ действительно произошел из-за той травмы. Он говорил, что успешно прошел все медицинские тесты.
• Фекир также рассказывал, что пошел в футбольный центр недалеко от Парижа и прошел там медобследование – с коленом все в порядке.
• В 2021-м Фекир сказал, что не перешел в «Ливерпуль» из-за агента.
• Агентом был Жан-Пьер Бернес, который отреагировал резко: «Ему стоит прекратить это шоу и перестать принимать людей за дураков. Все знают, что произошло».
• Бернес сказал, что причин срыва две – проблемы с коленом и «появление иностранного псевдоагента, который настаивал на продолжении переговоров, когда уже почти была договоренность».
Что еще рассказал Бернес:
• Сам он вел переговоры с клубом четыре месяца, и все было готово: Фекира ждал контракт на 45 миллионов евро за пять лет.
• На встрече Фекир вдруг не поздоровался с представителями «Ливерпуля».
• В день подписания контракта вместе с Фекиром приехал брат жены и сказал, что переговоры надо начинать заново. «Мы подумали, что оказались в каком-то фильме «Диснея». Я не видел такого за все 38 лет карьеры», – вспоминал Бернес.
Переговоры сорвались, и Фекир остался еще на сезон в «Лионе». Там он отыграл неплохо, но не так ярко, как перед ЧМ-2018 и возможным трансфером в Англию. Контракт истекал, так что «Бетис» заплатил за него совсем мало – чуть меньше 20 миллионов евро.
С собой в «Бетис» Фекир забрал брата Яссина. Но тот за эти 2,5 года играл только в резервной команде «Бетиса» и в клубе Сегунды B «Гихуэло».
Фекир не раз говорил, что счастлив в «Бетисе», но так же не раз и расстраивался сорвавшемуся переходу в «Ливерпуль», о чем говорил публично. Теперь он хочет играть с «Бетисом» в Лиге чемпионов, и пока его клуб как раз идет в четверке Примеры.