Уссем Ауар
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Корентен Толиссо
Бавария
Лион
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#Уссем Ауар #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #Лион #Корентен Толиссо

Десять лет назад Уссем Ауар держал флаг ЛЧ на матче «Лион» – «Бавария». А теперь играет сам

19 августа, 20:32

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар рассказал в твиттере, что был на полуфинале Лиги чемпионов «Лион» – «Бавария» в 2010-м. Тогда ему было 12, и он держал флаг ЛЧ в центре поля. «Лион» проиграл ту игру 0:3, а потом вылетел из турнира.

На той же игре подавал мячи 15-летний Корентен Толиссо. Он прошел через школу «Лиона», отыграл за клуб до 2017-го, а теперь как раз принадлежит «Баварии». «Помню разочарование и впечатление от той игры. Через десять лет я уже на другой стороне, с «Баварией». Сейчас надеюсь, что результат будет таким же», – рассказывал Толиссо перед матчем.

Сам Ауар с 2009 года был в академии «Лиона». Во взрослой карьере «Лион» – его единственный клуб. В этой Лиге чемпионов Ауар забил в ворота «Лейпцига» и отдал сразу шесть голевых передач. Особенно ценно, что четыре ассиста были в плей-офф. 

Теперь он появился против «Баварии» в стартовом составе, Толиссо начал игру на скамейке. У «Баварии» с матча десятилетней давности выступает только Томас Мюллер. Для «Лиона» это всего второй в истории выход в полуфинал ЛЧ – и опять на привычного соперника. 

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