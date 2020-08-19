Десять лет назад Уссем Ауар держал флаг ЛЧ на матче «Лион» – «Бавария». А теперь играет сам

На той же игре подавал мячи 15-летний Корентен Толиссо. Он прошел через школу «Лиона», отыграл за клуб до 2017-го, а теперь как раз принадлежит «Баварии». «Помню разочарование и впечатление от той игры. Через десять лет я уже на другой стороне, с «Баварией». Сейчас надеюсь, что результат будет таким же», – рассказывал Толиссо перед матчем.

Сам Ауар с 2009 года был в академии «Лиона». Во взрослой карьере «Лион» – его единственный клуб. В этой Лиге чемпионов Ауар забил в ворота «Лейпцига» и отдал сразу шесть голевых передач. Особенно ценно, что четыре ассиста были в плей-офф.

Теперь он появился против «Баварии» в стартовом составе, Толиссо начал игру на скамейке. У «Баварии» с матча десятилетней давности выступает только Томас Мюллер. Для «Лиона» это всего второй в истории выход в полуфинал ЛЧ – и опять на привычного соперника.