Максвелл Корне
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#Максвелл Корне #Футбол #Лига чемпионов #Манчестер Сити #Лион

Корне обязательно забивает, когда «Лион» играет с «Ман Сити»

15 августа, 22:53
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Максвелл Корне забил за «Лион» в ворота «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этом голе нет никакой неожиданности – это тенденция, которая всегда срабатывает. «Ман Сити» и «Лион» теперь регулярно пересекаются в Лиге чемпионов, а Корне становится героем этих игр. 

Так все выглядит по последним матчам:

  • 2018/19. Групповой этап. «Ман Сити» – «Лион» – 1:2. Гол Корне.
  • 2018/19. Групповой этап. «Лион» – «Ман Сити» – 2:2. Дубль Корне.
  • 2019/20. 1/4 финала. «Ман Сити» – «Лион». Корне опять забил.

Корне играл за «Лион» в четырех сезонах Лиги чемпионов. До этого четвертьфинала он забил в турнире всего пять голов. Три из них – в ворота «Ман Сити». В матчах ЛЧ этого сезона Корне не забивал вообще, хотя выходил на поле в шести играх. В Лиге 1 Корне тоже не слишком результативен: за 22 игры он забил четыре гола и сделал три ассиста.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перед игрой с «Ман Сити» у Корне были проблемы с мышцами. Сам его выход на поле в старте – уже успех для «Лиона». Агент Режис Дорн называл Корне трудоголиком и рассказывал о его любви к большим матчам: «Против «Сити» был эталонный матч. Все видели способности этого игрока. Ему нравятся дуэли с большими командами».

У Корне могло и не быть этих матчей в Лиге чемпионов. В сентябре 2019-го «Лион» переподписал с ним контракт до лета 2023-го, но еще раньше Корне интересовался «Спартак». Foot Mercato писал, что «Лион» отказал «Спартаку» в трансфере. После этого он пересекался с российскими клубами только в еврокубках – даже забивал ЦСКА в Лиге Европы.

В Лиге чемпионов у Корне поразительная стабильность. Его четыре последних гола в турнире – в ворота «Ман Сити».

В этих играх Корне еще и отрабатывает в обороне:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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