Корне обязательно забивает, когда «Лион» играет с «Ман Сити»

Максвелл Корне забил за «Лион» в ворота «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этом голе нет никакой неожиданности – это тенденция, которая всегда срабатывает. «Ман Сити» и «Лион» теперь регулярно пересекаются в Лиге чемпионов, а Корне становится героем этих игр.

Так все выглядит по последним матчам:

2018/19 . Групповой этап. «Ман Сити» – «Лион» – 1:2. Гол Корне.

. Групповой этап. «Ман Сити» – «Лион» – 1:2. Гол Корне. 2018/19 . Групповой этап. «Лион» – «Ман Сити» – 2:2. Дубль Корне.

. Групповой этап. «Лион» – «Ман Сити» – 2:2. Дубль Корне. 2019/20. 1/4 финала. «Ман Сити» – «Лион». Корне опять забил.

Корне играл за «Лион» в четырех сезонах Лиги чемпионов. До этого четвертьфинала он забил в турнире всего пять голов. Три из них – в ворота «Ман Сити». В матчах ЛЧ этого сезона Корне не забивал вообще, хотя выходил на поле в шести играх. В Лиге 1 Корне тоже не слишком результативен: за 22 игры он забил четыре гола и сделал три ассиста.