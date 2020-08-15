Корне обязательно забивает, когда «Лион» играет с «Ман Сити»
Максвелл Корне забил за «Лион» в ворота «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этом голе нет никакой неожиданности – это тенденция, которая всегда срабатывает. «Ман Сити» и «Лион» теперь регулярно пересекаются в Лиге чемпионов, а Корне становится героем этих игр.
Так все выглядит по последним матчам:
- 2018/19. Групповой этап. «Ман Сити» – «Лион» – 1:2. Гол Корне.
- 2018/19. Групповой этап. «Лион» – «Ман Сити» – 2:2. Дубль Корне.
- 2019/20. 1/4 финала. «Ман Сити» – «Лион». Корне опять забил.
Корне играл за «Лион» в четырех сезонах Лиги чемпионов. До этого четвертьфинала он забил в турнире всего пять голов. Три из них – в ворота «Ман Сити». В матчах ЛЧ этого сезона Корне не забивал вообще, хотя выходил на поле в шести играх. В Лиге 1 Корне тоже не слишком результативен: за 22 игры он забил четыре гола и сделал три ассиста.
Перед игрой с «Ман Сити» у Корне были проблемы с мышцами. Сам его выход на поле в старте – уже успех для «Лиона». Агент Режис Дорн называл Корне трудоголиком и рассказывал о его любви к большим матчам: «Против «Сити» был эталонный матч. Все видели способности этого игрока. Ему нравятся дуэли с большими командами».
У Корне могло и не быть этих матчей в Лиге чемпионов. В сентябре 2019-го «Лион» переподписал с ним контракт до лета 2023-го, но еще раньше Корне интересовался «Спартак». Foot Mercato писал, что «Лион» отказал «Спартаку» в трансфере. После этого он пересекался с российскими клубами только в еврокубках – даже забивал ЦСКА в Лиге Европы.
В Лиге чемпионов у Корне поразительная стабильность. Его четыре последних гола в турнире – в ворота «Ман Сити».
В этих играх Корне еще и отрабатывает в обороне: