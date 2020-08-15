Если «Бавария» выиграет ЛЧ, «Барса» заплатит «Ливерпулю» 5 млн евро. Что-что?

«Бавария» разгромила «Барселону» (8:2) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В этой игре дважды забил Филиппе Коутиньо. Он по-прежнему принадлежит «Барселоне», но играет за «Баварию» в аренде.

Коутиньо еще имеет шанс на победу в ЛЧ, «Барса» – нет. Из-за пункта в трансферном соглашении по Коутиньо в плюсе все равно может быть «Ливерпуль».

Mirror одним из первых обратил на это внимание. В соглашении о переходе Коутиньо в «Барселоны» предусмотрены бонусы. Общая сумма трансфера – 120 миллионов евро, еще 40 миллионов составляют поощрительные выплаты.

Один пункт касается победы Коутиньо в Лиге чемпионов. Mirror пишет, что даже аренда Коутиньо не спасет «Барсу» от его исполнения. «Барселона» заплатит «Ливерпулю» 5 миллионов евро, если Коутиньо выиграет ЛЧ с «Баварией». Эту информацию подтвердил в твиттере редактор Football Espana Колин Миллар: