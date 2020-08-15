Если «Бавария» выиграет ЛЧ, «Барса» заплатит «Ливерпулю» 5 млн евро. Что-что?
«Бавария» разгромила «Барселону» (8:2) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В этой игре дважды забил Филиппе Коутиньо. Он по-прежнему принадлежит «Барселоне», но играет за «Баварию» в аренде.
Коутиньо еще имеет шанс на победу в ЛЧ, «Барса» – нет. Из-за пункта в трансферном соглашении по Коутиньо в плюсе все равно может быть «Ливерпуль».
Mirror одним из первых обратил на это внимание. В соглашении о переходе Коутиньо в «Барселоны» предусмотрены бонусы. Общая сумма трансфера – 120 миллионов евро, еще 40 миллионов составляют поощрительные выплаты.
Один пункт касается победы Коутиньо в Лиге чемпионов. Mirror пишет, что даже аренда Коутиньо не спасет «Барсу» от его исполнения. «Барселона» заплатит «Ливерпулю» 5 миллионов евро, если Коутиньо выиграет ЛЧ с «Баварией». Эту информацию подтвердил в твиттере редактор Football Espana Колин Миллар:
Diario Sport еще в момент перехода Коутиньо публиковал детали со ссылкой на The Gurdian. «Барселона» и «Ливерпуль» их не опровергали. Пункты выглядят так:
- 5 миллионов евро за 25 игр в «Барселоне».
- 20 миллионов евро за 100 матчей в «Барселоне».
- 10 миллионов евро за следующие два раза, когда «Барселона» попадет в Лигу чемпионов.
- 5 миллионов евро, если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов с Коутиньо.
Как раз по последнему и есть оговорка, о которой пишет Mirror. Главное в нем – победа Коутиньо, а не «Барселоны». Marca и Goal подтверждали, что из всех пунктов «Барселона» уже выплатила «Ливерпулю» дополнительные 15 миллионов евро. Остались только выплаты за 100 матчей и за победу в Лиге чемпионов.
Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года. Он не праздновал голы в ворота «Барсы» и все еще формально готов за нее играть. «Бавария» имеет право на выкуп контракта Коутиньо за 120 миллионов евро, но пока не собирается это делать. Зато агент Киа Джурабчиан может пристроить Коутиньо в «Арсенал» – там у него большие связи.