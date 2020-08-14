«Арсенал» подсел на бразильцев, потому что власть в клубе захватили три партнера-менеджера

Виллиан перешел в «Арсенал» свободным агентом. Коутиньо отвергает все разговоры о трансферах, но «Арсенал» может взять его в аренду. Год назад в команде оказался Давид Луиз – по уже известному маршруту из «Челси». Все эти трансферы бразильцев – про одно и то же: они происходят через цепочки взаимодействия агента и людей в клубе.

В июле 2019-го первым техническим директором «Арсенала» стал Эду Гаспар. Бразилец Гаспар до этого работал координатором национальной сборной. Сам он играл в «Арсенале» с 2001 по 2005 год – был частью той непобедимой чемпионской команды. Потом Гаспар выступал в «Валенсии» и «Коринтиансе». В родной Бразилии он и завершил карьеру.

«Арсенал» тепло представил Эду Гаспара на месте технического директора. «Мы очень рады, что Эду присоединяется к команде. У него большой опыт и технические знания футбола, а главное – это настоящий игрок «Арсенала». Он понимает клуб и то, что мы отстаиваем перед миллионами наших болельщиков по всему миру», – говорил о нем спортивный директор Рауль Санльеи.