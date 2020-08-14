«Арсенал» подсел на бразильцев, потому что власть в клубе захватили три партнера-менеджера
Виллиан перешел в «Арсенал» свободным агентом. Коутиньо отвергает все разговоры о трансферах, но «Арсенал» может взять его в аренду. Год назад в команде оказался Давид Луиз – по уже известному маршруту из «Челси». Все эти трансферы бразильцев – про одно и то же: они происходят через цепочки взаимодействия агента и людей в клубе.
В июле 2019-го первым техническим директором «Арсенала» стал Эду Гаспар. Бразилец Гаспар до этого работал координатором национальной сборной. Сам он играл в «Арсенале» с 2001 по 2005 год – был частью той непобедимой чемпионской команды. Потом Гаспар выступал в «Валенсии» и «Коринтиансе». В родной Бразилии он и завершил карьеру.
«Арсенал» тепло представил Эду Гаспара на месте технического директора. «Мы очень рады, что Эду присоединяется к команде. У него большой опыт и технические знания футбола, а главное – это настоящий игрок «Арсенала». Он понимает клуб и то, что мы отстаиваем перед миллионами наших болельщиков по всему миру», – говорил о нем спортивный директор Рауль Санльеи.
Сам Санльеи пришел в «Арсенал» из «Барселоны» в 2017 году. С 2019-го Гаспар и Санльеи номинально вместе работают по трансферам «Арсенала». Их взаимодействие помогает «Арсеналу» затаскивать в клуб бразильцев. Потому что Гаспар их знает лучше остальных, а Санльеи имеет партнерские отношения с агентом Джурабчианом еще со времен «Барсы».
Все основные трансферные схемы сейчас строятся именно через этих трех людей. Киа Джурабчиан давно болеет за «Арсенал» и следит за клубной жизнью. При Венгере он смотрел за процессами со стороны. Теперь Джурабчиан играет большую роль в «Арсенале» – это он завел в клуб Давида Луиза, а сейчас оформил переход в «Арсенал» португальца Седрика.
Именно Джурабчиан в 2019-м выступал посредником в оформлении назначения Эду Гаспара техническим директором «Арсенала». Его второй любимый клуб в футболе – «Коринтианс», где раньше как раз играл Гаспар. FourFourTwo пишет, что Джурабчиан уже публично выступает чуть ли не от официального имени «Арсенала», хотя в клубе не числится.
The Athletic публиковал слова Джурабчиана, где тот говорил о Гаспаре и Санльеи: «Думаю, что в закулисном персонале наконец-то появились люди, которые действительно понимают футбол и являются футбольными людьми». The Guardian обращает внимание, что Джурабчиан и его компания Sports Invest UK контролировали трансфер Алекса Ивоби из «Арсенала» в «Эвертон».
В футболе он представляет Виллиана и Коутиньо во всех крупных трансферных сделках. Летом 2020-го Джурабчиан активизировал связи с клубом. До этого он помогал Виллиану с переходом из «Анжи» в «Челси», а теперь устроил его в «Арсенал». При этом до последнего опровергал все слухи. Из-за Джурабчиана «Арсенал» будет приоритетным выбором и для Коутиньо.