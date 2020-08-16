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Тино Кадевере
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#Лион #Футбол #Лига чемпионов #Тино Кадевере

«Лион» взял на ЛЧ специальные черные футболки – поддержал игрока, у которого умер брат

16 августа, 01:35
Николай Живоглядов

«Лион» в Лиге чемпионов прошел «Манчестер Сити» и теперь во второй раз в истории сыграет в полуфинале против «Баварии». Максвел Корне отпраздновал победу с черной футболкой в руках, в таких же игроки «Лиона» вышли на разминку – так команда поддержала нападающего Тино Кадевере, у которого умер старший брат Принс.

Тино Кадевере подписал контракт с «Лионом» этой зимой, но остался в аренде в «Гавре», где стал лучшим бомбардиром Лиги 2. Кадевере еще не дебютировал за новый клуб и не попал в заявку на матч с «Манчестер Сити» – «Лион» разрешил ему улететь в Зимбабве на похороны брата.

Принсу Кадевере было 40 лет. Он пожаловался на боли в груди и умер в больнице. Кадевере сам играл в футбол, но закончил карьеру из-за травм и стал тренером. Последнее место работы – семейный проект Highfield Soccer Academy, который в 90-х основал отец. Там он работал главным тренером, а брат Тино спонсировал команду.

Твиттер Лиги чемпионов

Мемфис Депай поддержал Тино Кадевере в твиттере и посвятил победу над «Манчестер Сити» его умершему брату: «Тино, мы молимся за тебя и твою семью!»

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