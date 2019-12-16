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Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля, 15:30
Звезды АПЛ балуются веселящим газом. Уже попадались Ляказетт, Уокер, Стерлинг и Озил
#Александр Ляказетт
17 мая, 17:22
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
#Арсенал
15 мая, 13:30
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
#Футбол
03 мая, 11:15
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
8:2 – разгром «Арсенала», в который до сих пор невозможно поверить
#Манчестер Юнайтед
17 апреля, 16:02
Лучший гол в истории «МЮ» – Гиггз пробежал полполя и обыграл четверых. Он решился на трюк от недовольства собой
#Райан Гиггз
14 апреля, 18:07
Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»: как только они расстались, сразу пошли неудачи
#Унаи Эмери
12 апреля, 14:54
«День без футбола − раз в месяц». Как устроена жизнь главного тактика России
#Вадим Лукомский
16 декабря 2019, 07:30
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