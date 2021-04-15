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#Арсенал #Футбол #Лига Европы #Славия Прага

«Арсенал» сломал Лигу Европы за десять минут. Забил три гола, а еще одному помешал офсайд

вчера, 23:18

твиттер «Арсенала»

«Славия» – команда с одной из самых надежных защит в европейском футболе. В 2021 году она только два раза пропускала три мяча за игру. Впервые это было в матче чемпионата Чехии против «Пршибрама» (3:3). Потом все случилось в кубковой игре с командой «Карловы Вары». Там «Славия» пустила три гола, но сама забила десять.

8 апреля «Славия» и «Арсенал» сыграли первый матч четвертьфинала Лиги Европы. Он закончился со счетом 1:1. До этого у «Славии» была серия из четырех матчей на ноль, после – игра против «Спарты» (2:0). За 26 матчей чемпионата Чехии «Славия» пропустила всего 15 голов. Ее разница мячей в домашнем турнире составляет +57.

«Славия» формально проходила в полуфинал Лиги Европы перед стартом новой игры с «Арсеналом». Потому что в первой игре она забила гостевой гол. Что было дальше:

  • 14 минута. Забивает Смит-Роу, но его гол отменен из-за офсайда.
  • 18 минута. Смит-Роу пасует на Пепе. «Арсенал» открывает счет.
  • 21 минута. Ляказетт реализует пенальти.
  • 24 минута. Чемберс и Сака организуют третий мяч. «Арсенал» ведет 3:0.

Дальнейшие события уже ничего не значили:

Матч завершен
Славия
Прага
0:4
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Пепе 18
Ляказетт 21
Сака 24
Ляказетт 77

За пять матчей плей-офф Лиги Европы «Славия» пропустила только два гола. Поэтому тренер «Славии» Трпишовски перед новой игрой с «Арсеналом» говорил о защите: «У нас был очень многообещающий результат в гостевом матче. Есть шанс завершить все дома. «Арсеналу» придется забивать гол, а нам – избегать этого и моментов из первой игры». 

Даже твиттер-аккаунт «Арсенала» не особо поверил в происходящее на поле. Реакция на третий гол:

Перед игрой был еще один сильный момент. Ляказетт сел на колено прямо перед командой соперника:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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