«Арсенал» сломал Лигу Европы за десять минут. Забил три гола, а еще одному помешал офсайд
«Славия» – команда с одной из самых надежных защит в европейском футболе. В 2021 году она только два раза пропускала три мяча за игру. Впервые это было в матче чемпионата Чехии против «Пршибрама» (3:3). Потом все случилось в кубковой игре с командой «Карловы Вары». Там «Славия» пустила три гола, но сама забила десять.
8 апреля «Славия» и «Арсенал» сыграли первый матч четвертьфинала Лиги Европы. Он закончился со счетом 1:1. До этого у «Славии» была серия из четырех матчей на ноль, после – игра против «Спарты» (2:0). За 26 матчей чемпионата Чехии «Славия» пропустила всего 15 голов. Ее разница мячей в домашнем турнире составляет +57.
«Славия» формально проходила в полуфинал Лиги Европы перед стартом новой игры с «Арсеналом». Потому что в первой игре она забила гостевой гол. Что было дальше:
- 14 минута. Забивает Смит-Роу, но его гол отменен из-за офсайда.
- 18 минута. Смит-Роу пасует на Пепе. «Арсенал» открывает счет.
- 21 минута. Ляказетт реализует пенальти.
- 24 минута. Чемберс и Сака организуют третий мяч. «Арсенал» ведет 3:0.
Дальнейшие события уже ничего не значили:
За пять матчей плей-офф Лиги Европы «Славия» пропустила только два гола. Поэтому тренер «Славии» Трпишовски перед новой игрой с «Арсеналом» говорил о защите: «У нас был очень многообещающий результат в гостевом матче. Есть шанс завершить все дома. «Арсеналу» придется забивать гол, а нам – избегать этого и моментов из первой игры».
Даже твиттер-аккаунт «Арсенала» не особо поверил в происходящее на поле. Реакция на третий гол:
Перед игрой был еще один сильный момент. Ляказетт сел на колено прямо перед командой соперника: