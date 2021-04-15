«Арсенал» сломал Лигу Европы за десять минут. Забил три гола, а еще одному помешал офсайд

«Славия» – команда с одной из самых надежных защит в европейском футболе. В 2021 году она только два раза пропускала три мяча за игру. Впервые это было в матче чемпионата Чехии против «Пршибрама» (3:3). Потом все случилось в кубковой игре с командой «Карловы Вары». Там «Славия» пустила три гола, но сама забила десять.

8 апреля «Славия» и «Арсенал» сыграли первый матч четвертьфинала Лиги Европы. Он закончился со счетом 1:1. До этого у «Славии» была серия из четырех матчей на ноль, после – игра против «Спарты» (2:0). За 26 матчей чемпионата Чехии «Славия» пропустила всего 15 голов. Ее разница мячей в домашнем турнире составляет +57.

«Славия» формально проходила в полуфинал Лиги Европы перед стартом новой игры с «Арсеналом». Потому что в первой игре она забила гостевой гол. Что было дальше:

14 минута . Забивает Смит-Роу, но его гол отменен из-за офсайда.

. Забивает Смит-Роу, но его гол отменен из-за офсайда. 18 минута . Смит-Роу пасует на Пепе. «Арсенал» открывает счет.

. Смит-Роу пасует на Пепе. «Арсенал» открывает счет. 21 минута . Ляказетт реализует пенальти.

. Ляказетт реализует пенальти. 24 минута. Чемберс и Сака организуют третий мяч. «Арсенал» ведет 3:0.

Дальнейшие события уже ничего не значили: