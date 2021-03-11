«Арсенал» ругается из-за жилых домов на своей земле. Они не проходят нормы безопасности. Владельцы квартир требуют у клуба деньги

Огонь распространился по восточной стене здания, а потом перекинулся на остальные. Пожарные спасли 65 человек, но 72 погибли. Расследование показало, что причиной такого быстрого распространения огня стала внешняя облицовка здания. Она состояла из металлических листов, прикрепленных к полиэтиленовой сердцевине – это легковоспламеняемый полимерный наполнитель, который при высокой температуре плавится, течет и поджигает другие части.

Дальнейшее расследование выяснило, что стены также состояли из других легковоспламеняющийся материалов – например, полиуретановые плиты. Эксперт по пожарной безопасности профессор Люк Бисби сказал: из-за этого огонь затруднил жителям пути для эвакуации.

Этот пожар стал самым крупным в Великобритании со временем Второй мировой войны.

После инцидента в доме Гренфелл службы безопасности Лондона обновили сертификаты безопасности для домов города. И под эти новые нормы дома рядом с «Эмирейтс» уже не подходили – система теплоизоляция и другие части конструировались по тому же образцу, что и башня Гренфелл.

Один из жителей дома сказал для районной газеты Islington Gazzette: «Никто из моих соседей не может продать свои квартиры. Мы даже не знаем, безопасно ли здесь жить». Люди, взявшие ипотеку на эти дома, уже два года добиваются от застройщика доказательств, что мы в безопасности».

The Athletic пишет, что власти Лондона уже выставили счет за устранение дефектов дома по пожарной безопасности. Один из жителей (Рианнон Кризи) пишет, что жилой кооператив должен заплатить 4,73 млн фунтов, что составляет 50 тысяч на каждую квартиру. Предполагается, что на эти деньги власти заменят некоторые слои облицовки и поставят заграждения, которые должны препятствовать распространению огня (очень странно, что их не было изначально).

В этой ситуации жители требуют возмещения всей суммы от «Арсенала».