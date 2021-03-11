«Арсенал» ругается из-за жилых домов на своей земле. Они не проходят нормы безопасности. Владельцы квартир требуют у клуба деньги
Рядом со стадионом «Арсенала» «Эмирейтс» стоит элитный жилой комплекс на 700+ квартир. Часть окон этих многоэтажек выходят на сам «Эмирейтс», другая – на комплекс «Хайбери», где «Арсенал» играл раньше.
Стоимость апартаментов в этих домах разнится от 500 до 800 тысяч фунтов (от 51 млн рублей до 81). И часть жителей, которые хотят продать там свои квартиры, столкнулись с проблемой – они не могут провести сделку, потому что нет нужного сертификата от пожарной службы.
Сертификат по пожарной безопасности обновили недавно – после самого крупного пожара в Великобритании со времен Второй мировой
Предыстория: в 2017-м в Лондоне горела башня Гренфелл (24-этажное здание). Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже из-за неисправности холодильника. Огонь быстро охватил все здание.
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Огонь распространился по восточной стене здания, а потом перекинулся на остальные. Пожарные спасли 65 человек, но 72 погибли. Расследование показало, что причиной такого быстрого распространения огня стала внешняя облицовка здания. Она состояла из металлических листов, прикрепленных к полиэтиленовой сердцевине – это легковоспламеняемый полимерный наполнитель, который при высокой температуре плавится, течет и поджигает другие части.
Дальнейшее расследование выяснило, что стены также состояли из других легковоспламеняющийся материалов – например, полиуретановые плиты. Эксперт по пожарной безопасности профессор Люк Бисби сказал: из-за этого огонь затруднил жителям пути для эвакуации.
Этот пожар стал самым крупным в Великобритании со временем Второй мировой войны.
После инцидента в доме Гренфелл службы безопасности Лондона обновили сертификаты безопасности для домов города. И под эти новые нормы дома рядом с «Эмирейтс» уже не подходили – система теплоизоляция и другие части конструировались по тому же образцу, что и башня Гренфелл.
Один из жителей дома сказал для районной газеты Islington Gazzette: «Никто из моих соседей не может продать свои квартиры. Мы даже не знаем, безопасно ли здесь жить». Люди, взявшие ипотеку на эти дома, уже два года добиваются от застройщика доказательств, что мы в безопасности».
The Athletic пишет, что власти Лондона уже выставили счет за устранение дефектов дома по пожарной безопасности. Один из жителей (Рианнон Кризи) пишет, что жилой кооператив должен заплатить 4,73 млн фунтов, что составляет 50 тысяч на каждую квартиру. Предполагается, что на эти деньги власти заменят некоторые слои облицовки и поставят заграждения, которые должны препятствовать распространению огня (очень странно, что их не было изначально).
В этой ситуации жители требуют возмещения всей суммы от «Арсенала».
А причем здесь «Арсенал»?
Формально клуб владеет правом на застройку всей прилегающей к «Эмирейтс» территории. Все активы «Арсенала» записаны на компанию Arsenal Holdings Limited. Ashburton Trading Limited – ее подразделение (офис находится на «Эмирейтс»), занимающееся развитием клуба в области покупки недвижимости. Раньше этим подразделением управлял бывший гендир «Арсенала» Иван Газидис. В октябре управляющим стал Лорд Чарльз Харрис из Пекхэма (одновременно он исполняет обязанности почетного президента клуба).
После окончания строительства стадиона клуб купил место под тренировочный центр. А в 2010 году компания Ashburton Trading Limited приобрела два квартала Квинсленд Роуд (туда входят и здания на Квинсленд Террас) за 22,3 млн фунтов.
Здания на Квинсленд Роуд были построены в 2014-м – на их презентации были сам Газидис, бывший вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес и бывший член совета директоров клуба Кен Фрайар. Газидис говорил, что это важный шаг для «Арсенала» на пути в развитии сразу в нескольких областях.
Бывший лидер лейбористской партии Джереми Корбин говорит: «Арсенал» должен взять на себя часть расходов. Жители же хотят, чтобы «Арсенал» оплатил сумму полностью. Аргумент простой: дома находятся на земле «Арсенала», а клуб сам допустил такую ошибку при строительстве.
Сейчас жители массово посылают в суд жалобы: их не устраивает, что всю сумму за реконструкцию повесили на них.
Реконструкция домов начнется в мае и продлится год. В течение большей части этого срока они будут завешаны строительными сетками – то есть все это время жители будут без естественного солнечного света.
Карен Бирман, чья семья живет на десятом этаже, говорит:
«Нормальная жизнь на паузе. Мы напуганы. Я не знаю, как объяснить ребенку, почему здание завешано сетками. Однажды сработала ложная пожарная тревога – моя жена была в ужасе. Или есть еще случай: во дворе кто-то делал барбекю, пошел дым – я запаниковал.
Это земля принадлежит «Арсеналу». Мы, жители этого дома, будем добиваться, чтобы клуб выплатил всю сумму».
Параллельно с этими событиями увеличилась обязательная сумма жилищного страхования – до 600 фунтов в год. Городские службы затягивают дела. Компания-застройщик на запросы медиа не отвечает и никак не проясняет ситуацию.
Это не единственная проблема «Арсенала» с недвижимостью – сейчас есть конфликт с домами, построенными на месте старого стадиона
В 2006 году «Арсенал» переехал с «Хайбери» на «Эмирейтс». В том же году начался демонтаж старого стадиона. Трибуны переделали в многоквартирные дома. Сейчас там 650 квартир. И земля, на которой стоят эти дома, тоже принадлежит «Арсеналу».
За год до переезда на «Эмирейтс» «Арсенал» запускал лотереи со скидками на квартиры и устраивал целые центры для продаж. И на это купились многие фанаты. The Athletic пишет, что почти все квартиры заселены фанами «Арсенала». И сейчас у них появляется много вопросов к клубу.
15-летнее жилье требует постепенной реконструкции. «Арсенал» построил на месте арены элитный жилой комплекс и позвал туда людей скидками, подкрепил их интерес обещаниями о постоянном взаимодействии. Стоимость обновлений зданий из-за класса построек большая – сейчас на запросы жителей на помощь в «Арсенале» никто не реагирует.