«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы

Пол Джонсон работал менеджером по экипировке в «Арсенале» c 1988-го. В 2018-м боссы клуба посчитали, что Джонсон занимает пустую должность, и уволили его. На тот момент за подготовку формы в «Арсенале» отвечали два человека, а Джонсон был старшим сотрудником.

Джонсон 30 лет работал в «Арсенале» и за это время собрал огромную коллекцию. Ему дарили майки футболисты «Арсенала», он просил футболки в подтрибунке у соперников. И даже выцепил медаль за победу в Кубке Англии-2014.

В 2017-м дом Джонсона ограбили: вскрыли сейф, вынесли все деньги и почти все ценные предметы. Через год после такого «Арсенал» его уволил. Любовь переросла в неприязнь. В недавнем интервью Джонсон сказал, что ему сразу же опротивел «Арсенал». И что он сразу подумал: почему бы не вернуть украденные деньги через продажу коллекции, которую он собирал 30 лет.