«Арсенал» уволил администратора после 30 лет работы. Он обиделся и распродал подарки звезд: часы, футболки и даже рваные бутсы
Пол Джонсон работал менеджером по экипировке в «Арсенале» c 1988-го. В 2018-м боссы клуба посчитали, что Джонсон занимает пустую должность, и уволили его. На тот момент за подготовку формы в «Арсенале» отвечали два человека, а Джонсон был старшим сотрудником.
Джонсон 30 лет работал в «Арсенале» и за это время собрал огромную коллекцию. Ему дарили майки футболисты «Арсенала», он просил футболки в подтрибунке у соперников. И даже выцепил медаль за победу в Кубке Англии-2014.
В 2017-м дом Джонсона ограбили: вскрыли сейф, вынесли все деньги и почти все ценные предметы. Через год после такого «Арсенал» его уволил. Любовь переросла в неприязнь. В недавнем интервью Джонсон сказал, что ему сразу же опротивел «Арсенал». И что он сразу подумал: почему бы не вернуть украденные деньги через продажу коллекции, которую он собирал 30 лет.
«Я вообще не жалел. Я хранил все в гараже в доме родителей. Там просто сокровище для коллекционеров. Я знал, что они отдадут хорошие деньги за майки. За некоторые – не просто хорошие, а огромные деньги».
Пару экспонатов Джонсон продал на ebay. Но потом друзья подсказали: создав аукцион, он заработает значительно больше. Daily Mail сделали материал про этот аукцион Джонсона, в котором он рассказал о суммах за некоторые вещи:
💰 С матчей 1/8 финала ЛЧ в 2006 году, в котором «Арсенал» обыграл «Реал», у Джонсона две майки. Та, которую он выпросил у Зидана, ушла за тысячу фунтов. Майка Роберто Карлоса – за 440.
💴 Синяя майка Николя Анелька с техническим спонсором Nike и титульным JVC ушла за 6,5 тысячи фунтов. За бордовую майку «Арсенала» из сезона-2005/06 с фамилией Эшли Коула какой-то фанат заплатил Джонсону 3,5 тысячи фунтов.
Маек Коула и Анелька у Джонсона было больше всего: все продал.
🎁 В 2016-м до Джонсона дошел подарок из Нью-Йорка. Через руководство он выпросил у Тьерри Анри майку «Нью-Йорк Ред Буллз» с фамилией Анри на спине. А потом продал всего за 620 фунтов.
💵 Самый дорогой лот – медаль игрока «Арсенала» за победу в Кубке Англии в 2014-м. За 9 тысяч фунтов. Медаль была подарком от Санти Касорлы.
💲 Самые дешевые лоты – майки малоизвестных или слабых клубов, которые играли с «Арсеналом» либо товарищеские матчи, либо на ранних стадиях кубков. Майки «Киккерс Оффенбах», «Мальорки» и «Марибора» ушли по 50 фунтов за каждую.
🏴 Любимая вещь – майка Тони Адамса, которую он привез Джонсону из сборной Англии. Ее Джонсон тоже продал. Цену не назвал, потому что: «Это самая сильная моя потеря за все время аукциона».
👞 Есть и забавные продажи. Например, порванные бутсы Пера Мертезакера с изношенными шипами. +150 фунтов.
Еще раз: 150 фунтов за порванные бутсы почти 44-го размера.
⏱ Найджел Уинтерберн сыграл за «Арсенал» более 400 матчей. За это получил в подарок от клуба пару фирменных наручных часов с пушкой. Одни часы Уинтерберн подарил Джонсону, к которому очень хорошо относился.
Джонсон слил их на аукционе всего за 120 фунтов.
Пол Джонсон напродавал вещей, связанных с «Арсеналом», в общей сложности на 100 тысяч фунтов. Аукционист Грэм Бадд, через аукцион которого (Graham Budd Auctions) Джонсон продавал вещи, говорит:
«Пол очень обиделся на клуб. Я очень удивлялся, когда он привозил мне все больше и больше вещей. Он заработал 100 тысяч всего за два больших мероприятия».
Сам Джонсон говорит, что, несмотря на обиду, с трудом прощался с некоторыми вещами:
«Арсенал» был моей важной частью моей жизни. Но потом меня ограбили, и я решил, что нужно восстановить имущество. Да, было тяжело, у каждой футболки была своя история. Но теперь для меня этот отрезок жизни ничего не значит».