«Арсенал» вернул маскота Гуннерзавра. Но уволил человека, который работал им 27 лет подряд
В октябре «Арсенал» рассказал об увольнении маскота Гуннерзавра. Его роль 27 лет исполнял Джерри Куай. Тогда на эту историю реагировали все. Месут Озил пообещал покрыть все расходы на работу маскота, «Севилья» пригласила его к себе в клуб. Фанаты «Арсенала» запустили сбор средств в поддержку Куая и бомбили на «Арсенал» в соцсетях.
Все вокруг обсуждают маскота «Арсенала». Он точно уволен? «Севилья» правда забрала его себе? Что говорит «Арсенал»?
10 ноября Гуннерзавр вернулся на «Эмирейтс». Фанаты порадовались, а Месут Озил сразу написал: «Рад видеть тебя там, где ты и должен быть».
Теперь Daily Mail пишет, что Джерри Куай так и не вернулся в клуб. Он уволен, а роль Гуннерзавра будут исполнять несколько разных человек. Его сын Дэниэл Куай написал большое письмо, где рассказал об отношении к увольнению отца из «Арсенала». В комментариях к посту в твиттере фанаты делятся историями знакомства и называют Джерри Куая легендой.
Ниже – полный перевод:
«Мой отец 27 лет преданно служил «Арсеналу» в столь любимой роли Гуннерзавра, его альтер-эго. В первые 14 лет это вообще было добровольно. Он помог создать персонажа-талисмана, широко известного во всем мире футбола и за его пределами.
Во время пандемии «Арсенал» включил роль Гуннерзавра в программу сокращения расходов. Все понятно, так как это больше не могло быть постоянным занятием. Только Гуннерзавр не вымер – он просто потерял сердце и душу!
К сожалению, «Арсенал» так и не смог найти подходящий способ добавить моего отца в свои новые планы. Даже на неполный рабочий день или с шансом передать свое наследие. Возможно, клуб все-таки видит в нем вымершего динозавра!
«Действия с достоинством» – ценность «Арсенала», которую я хорошо запомнил во время работы отца. Сам он ценил это. Не думаю, что здесь ему ответили взаимностью. Учитывая такое окончание его работы.
Я благодарю Месута Озила и сотни болельщиков «Арсенала» за слова поддержки и пожертвования. Все это много значит для отца. Тут дело не в деньгах, а в преданности моего отца и в его памяти о роли Гуннерзавра. Все собранные средства будут переданы благотворительным организациям».
Здесь мы развернуто рассказывали историю работы Джерри Куая:
«Арсенал» уволил маскота из-за экономии. Он про«Арсенал» уволил маскота из-за экономии. Он проработал 27 лет и ради матча даже пропустил свадьбу брата
Тезисно:
- Джерри Куай исполнял роль Гуннерзавра с момента, когда его образ впервые появился в клубе. Сам он болеет за клуб почти 60 лет. Из-за работы Куай даже пропускал свадьбу брата.
- В соцсетях у Гуннерзавра больше подписчиков, чем вмещает стадион «Эмерейтс». Многие болельщики знали Куая лично.
- Куай работал даже во время пандемии. Хранил костюм дома и рассказывал, чем занимается динозавр без матчей.