«Арсенал» вернул маскота Гуннерзавра. Но уволил человека, который работал им 27 лет подряд

Ниже – полный перевод:

«Мой отец 27 лет преданно служил «Арсеналу» в столь любимой роли Гуннерзавра, его альтер-эго. В первые 14 лет это вообще было добровольно. Он помог создать персонажа-талисмана, широко известного во всем мире футбола и за его пределами.

Во время пандемии «Арсенал» включил роль Гуннерзавра в программу сокращения расходов. Все понятно, так как это больше не могло быть постоянным занятием. Только Гуннерзавр не вымер – он просто потерял сердце и душу!

К сожалению, «Арсенал» так и не смог найти подходящий способ добавить моего отца в свои новые планы. Даже на неполный рабочий день или с шансом передать свое наследие. Возможно, клуб все-таки видит в нем вымершего динозавра!

«Действия с достоинством» – ценность «Арсенала», которую я хорошо запомнил во время работы отца. Сам он ценил это. Не думаю, что здесь ему ответили взаимностью. Учитывая такое окончание его работы.

Я благодарю Месута Озила и сотни болельщиков «Арсенала» за слова поддержки и пожертвования. Все это много значит для отца. Тут дело не в деньгах, а в преданности моего отца и в его памяти о роли Гуннерзавра. Все собранные средства будут переданы благотворительным организациям».