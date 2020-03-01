Хоронить «Ливерпуль» и праздновать голы с маскотом – уже традиция «Уотфорда»

Шершень Гарри не в первый раз влезает в медиаполе. В 2016 году экс-главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс жаловался, что маскот «Уотфорда» изобразил падение Уилфрида Заха. Потом в команду пришел Рой Ходжсон и не одобрил поведение маскота: «Я был бы очень разочарован, если бы талисман «Кристал Пэлас» сделал что-то подобное, чтобы спровоцировать толпу против соперника. И если бы я узнал об этом, я бы остановил это». Сам Заха перформанс оценил: