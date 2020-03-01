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Одион Игало
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#Уотфорд #АПЛ #Ливерпуль #Одион Игало #Трой Дини

Хоронить «Ливерпуль» и праздновать голы с маскотом – уже традиция «Уотфорда»

01 марта, 00:45

«Уотфорд» наказал «Ливерпуль» (3:0). Во втором тайме Исмаила Сарр сделал дубль, третий гол забил Трой Дини. Вместе с Дини гол праздновал маскот «Уотфорда», который выбежал на поле. Его зовут шершень Гарри. Вон как он обнимается с командой:

В декабре-2015 была похожая ситуация. «Уотфорд» победил со счетом 3:0: на старте матча забил Натан Аке, а потом Одион Игало оформил дубль. Второй гол Игало отпраздновал, упав на колени и подняв пальцы к небу. Маскот выбежал на поле и повторил действия за нападающим. Выглядело вот так:

Шершень Гарри не в первый раз влезает в медиаполе. В 2016 году экс-главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс жаловался, что маскот «Уотфорда» изобразил падение Уилфрида Заха. Потом в команду пришел Рой Ходжсон и не одобрил поведение маскота: «Я был бы очень разочарован, если бы талисман «Кристал Пэлас» сделал что-то подобное, чтобы спровоцировать толпу против соперника. И если бы я узнал об этом, я бы остановил это». Сам Заха перформанс оценил:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: WWW.IMAGO-IMAGES.DE / GLOBAL LOOK PRESS
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