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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Уотфорд

8 цифр о том, НАСКОЛЬКО удивительна победа «Уотфорда» над «Ливерпулем»

01 марта, 00:06

«Ливерпуль» проиграл «Уотфорду» 0:3 в 28-м туре АПЛ. Вокруг поражения «Ливерпуля» много удивительных цифр.

• Оно – первое в лиге за сезон. Случилось в матче с предпоследней командой чемпионата.

• «Ливерпуль» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию в АПЛ. Устояла серия «Арсенала», когда клуб не проигрывал 49 матчей в 2003-2004 годах.

• В первом тайме матча «Ливерпуль» всего однажды пробил по чужим воротам. Это случилось во 2-й раз за 172 матча Клоппа в АПЛ. Первый раз было в январе 2017-го (матч с «Челси»).

• При счете 0:2 – еще одна позабытая реальность. «Ливерпуль» не проигрывал в два мяча с марта 2018-го, когда играл с «МЮ».

• Не забил «Ливерпуль» впервые с марта 2019-го. Голевая серия составила 36 матчей.

С 1985 года лидер чемпионата Англии не проигрывал крупно команде из зоны вылета. Тогда «Лестер» побил 3:0 «МЮ».

• Найджел Пирсон – первый английский тренер с апреля-2017, обыгравший «Ливерпуль». Последним был Сэм Эллардайс с «Кристал Пэлас».

• Исмаила Сарр – первый игрок с октября-2017, который поучаствовал в трех голах (у него 2+1) в ворота «Ливерпуля». После Харри Кейна.

Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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