Стоп. 0:3 «Ливерпуля» в Уотфорде – как так вышло вообще?
Про «Ливерпуль» все давно известно – 26 побед в 27 матчах перед этим туром. Вкратце про «Уотфорд» – в первых 17 турах лишь одна победа, две смены тренера, всплеск с Найджелом Пирсоном во главе команды (четыре победы в пяти матчах), потом снова небольшой завал (два очка в пяти играх).
Перед матчем «Уотфорд» – «Ливерпуль» хозяева шли предпоследними в таблице. «Ливерпуль» выставил основной состав. Еще и в личных встречах ужас – 15:0 в четырех последних, ясно, в чью пользу.
Первые 20 минут – тотальное преимущество «Уотфорда», у одного только Деулофеу два отличных момента. «Ливерпуль» отбивался и тяжело выходил в атаки. Но на 33-й минуте большая неприятность – серьезная травма у Деулофеу после борьбы с ван Дейком. Пришлось заменить лидера «Уотфорда».
Под конец первого тайма «Ливерпуль» заиграл получше, но чуть не получил из-за ошибки Алиссона, который выронил мяч из рук.
0:0 после первого тайма. На 54-й минуте «Уотфорд» забил: Дукуре прострелил на Сарра, тот был точен.
Еще через шесть минут Сарр убежал от Ловрена и ван Дейка и перебросил Алиссона – 2:0!
«Ливерпуль» впервые пропустил два гола в АПЛ с ван Дейком.
А вскоре вытащил и третий – Александер-Арнолд неудачно отпасовал Алиссону, Сарр перехватил и выкатил мяч Дини.
За восемь минут до конца Сарр чуть не положил и четвертый – не реализовал выход один на один с Алиссоном.
Итоговый счет 3:0! Владение 71% на 29% в пользу «Ливерпуля», зато по ударам «Уотфорд» превзошел соперника в два раза – 14:7. «Ливерпуль» всего однажды пробил в створ.
«Ливерпуль» проиграл впервые в сезоне АПЛ и вообще впервые с 3 января 2019-го, когда уступил «Ман Сити» 1:2.