Стоп. 0:3 «Ливерпуля» в Уотфорде – как так вышло вообще?

Про «Ливерпуль» все давно известно – 26 побед в 27 матчах перед этим туром. Вкратце про «Уотфорд» – в первых 17 турах лишь одна победа, две смены тренера, всплеск с Найджелом Пирсоном во главе команды (четыре победы в пяти матчах), потом снова небольшой завал (два очка в пяти играх).

Перед матчем «Уотфорд» – «Ливерпуль» хозяева шли предпоследними в таблице. «Ливерпуль» выставил основной состав. Еще и в личных встречах ужас – 15:0 в четырех последних, ясно, в чью пользу.

Первые 20 минут – тотальное преимущество «Уотфорда», у одного только Деулофеу два отличных момента. «Ливерпуль» отбивался и тяжело выходил в атаки. Но на 33-й минуте большая неприятность – серьезная травма у Деулофеу после борьбы с ван Дейком. Пришлось заменить лидера «Уотфорда».