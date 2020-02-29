Жесть в Бундеслиге. Матч «Баварии» сорвали из-за оскорбительного баннера ее фанатов, пока клуб побеждал 6:0
«Бавария» уничтожила интригу в матче с «Хоффенхаймом», забив три мяча за первые 15 минут. Потом добавила еще три – 6:0 к 62-й.
После шестого гола игра была остановлена из-за информации об оскорбительных баннерах на трибуне «Баварии». По стадиону вышло специальное объявление. Еще минут через десять судья Кристиан Дигерт увел команды с поля.
Причина: фанаты вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» – 79-летнего Дитмара Хоппа.
Поступку возмутились все кроме фанатов. Команда, руководство, тренер «Баварии» были шокированы. Футболисты и Ханси Флик подходили к сектору, чтобы успокоить фанатов.
Позже команды вернулись на поле доиграть матч, но вместо футбола просто имитировали игру – перепасовывались как на тренировке и вообще не бегали. Это было реакцией на поведение фанатов. Матч так и завершился – победой «Баварии» 6:0.
После матча игроки и руководители обоих клубов поддержали Хоппа.
Дитмар Хопп – владелец «Хоффенхайма» с 1990 года, его имя даже носил стадион клуба, на котором команда играла десять лет. Под управлением Хоппа «Хоффенхайм» превратился в клуб Бундеслиги и даже дошел до Лиги чемпионов.
Хоппа не любят за большие вложения в «Хоффенхайм». Против него также протестовали фанаты дортмундской «Боруссии» – теперь им запрещен выезд на игру с «Хоффенхаймом». Более того, фанатов «Боруссии» предупредили об остановке матча с «Фрайбургом» (проводился в этот же день), если они не прекратят свои выкрики.
«Хоффенхайм» подвергается таким же фанатским атакам, как и «Лейпциг», смысл которых показать, что это клубы без славной истории, больших фанатских традиций и с владельцами, которые вкладывают много денег.
О санкциях к «Баварии» за этот инцидент будет известно позже.