Жесть в Бундеслиге. Матч «Баварии» сорвали из-за оскорбительного баннера ее фанатов, пока клуб побеждал 6:0

«Бавария» уничтожила интригу в матче с «Хоффенхаймом», забив три мяча за первые 15 минут. Потом добавила еще три – 6:0 к 62-й.

После шестого гола игра была остановлена из-за информации об оскорбительных баннерах на трибуне «Баварии». По стадиону вышло специальное объявление. Еще минут через десять судья Кристиан Дигерт увел команды с поля.

Причина: фанаты вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» – 79-летнего Дитмара Хоппа.

Поступку возмутились все кроме фанатов. Команда, руководство, тренер «Баварии» были шокированы. Футболисты и Ханси Флик подходили к сектору, чтобы успокоить фанатов.