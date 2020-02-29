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#Бавария #Футбол #Бундеслига #Ханс-Дитер Флик

Жесть в Бундеслиге. Матч «Баварии» сорвали из-за оскорбительного баннера ее фанатов, пока клуб побеждал 6:0

29 февраля, 20:12

www.imago-images.de / Global Look Press

«Бавария» уничтожила интригу в матче с «Хоффенхаймом», забив три мяча за первые 15 минут. Потом добавила еще три – 6:0 к 62-й.

После шестого гола игра была остановлена из-за информации об оскорбительных баннерах на трибуне «Баварии». По стадиону вышло специальное объявление. Еще минут через десять судья Кристиан Дигерт увел команды с поля.

Причина: фанаты вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца «Хоффенхайма» – 79-летнего Дитмара Хоппа.

Поступку возмутились все кроме фанатов. Команда, руководство, тренер «Баварии» были шокированы. Футболисты и Ханси Флик подходили к сектору, чтобы успокоить фанатов.

Позже команды вернулись на поле доиграть матч, но вместо футбола просто имитировали игру – перепасовывались как на тренировке и вообще не бегали. Это было реакцией на поведение фанатов. Матч так и завершился – победой «Баварии» 6:0.

После матча игроки и руководители обоих клубов поддержали Хоппа.

Дитмар Хопп – владелец «Хоффенхайма» с 1990 года, его имя даже носил стадион клуба, на котором команда играла десять лет. Под управлением Хоппа «Хоффенхайм» превратился в клуб Бундеслиги и даже дошел до Лиги чемпионов.

Хоппа не любят за большие вложения в «Хоффенхайм». Против него также протестовали фанаты дортмундской «Боруссии» – теперь им запрещен выезд на игру с «Хоффенхаймом». Более того, фанатов «Боруссии» предупредили об остановке матча с «Фрайбургом» (проводился в этот же день), если они не прекратят свои выкрики.

«Хоффенхайм» подвергается таким же фанатским атакам, как и «Лейпциг», смысл которых показать, что это клубы без славной истории, больших фанатских традиций и с владельцами, которые вкладывают много денег.

О санкциях к «Баварии» за этот инцидент будет известно позже.

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