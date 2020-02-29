Фанаты спасли четвертый по возрасту клуб в мире. Для сбора денег хватило трех недель
В России 1861-й год известен отменой крепостного права. В Англии в этом же году появился футбольный клуб «Уорксоп Таун». В следующем, 2021-м, он отметит свое 160-летие.
Клуб базируется в 44-тысячном городе и играет на стадионе, вмещающем 2500 зрителей, сидячих мест из них – 362.
Daily Mail рассказывает, что для примерно 400 фанатов, регулярно посещающих матчи, исчезновение «Уорксопа» стало бы настоящей трагедией, а риск был велик – клуб залез в долги на 60 тысяч фунтов, погасить их нужно было в кратчайшие сроки.
Половину согласился выплатить владелец стадиона Питер Уайтхед, остальные деньги пришлось собирать. 3 февраля на сайте клуба появилось сообщение о том, что до конца месяца нужно еще 30 тысяч. Клуб надеялся найти 300 фанатов, способных заплатить по сотне фунтов.
Восьмилетний внук Уайтхеда проехал почти 30 километров (80 кругов) на своем велосипеде и собрал четыре тысячи. «Дедушка любит футбол, а мне нравится кататься, и я подумал, почему бы не совместить это со сбором денег. Я бы проехал не 80, а 80 тысяч кругов», – рассказал мальчик.
Еще чек на пять тысяч пришел от фаната из Испании. Вечером 28 февраля «Уорксоп» сообщил: цель достигнута, собрали нужные 30 тысяч. Клуб будет жить дальше.
«Уорксоп» считается четвертым по возрасту клубом в мире из числа тех, что до сих пор проводят матчи. Значительную часть своей истории он провел в седьмых-восьмых лигах Англии, сейчас идет в середине турнирной таблицы первого дивизиона в Северной Премьер-лиге (восьмой по счету уровень в английском футболе).
Главные достижения – гостевая ничья с «Тоттенхэмом» в первом раунде Кубка Англии в 1923 году (в переигровке, правда, было 0:9) и выход в третий раунд Кубка в 1956-м. «Уорксоп» – один из последних клубов в карьере известного английского футболиста Криса Уоддла, который играл за него в 40 лет.