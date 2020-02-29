Фанаты спасли четвертый по возрасту клуб в мире. Для сбора денег хватило трех недель

В России 1861-й год известен отменой крепостного права. В Англии в этом же году появился футбольный клуб «Уорксоп Таун». В следующем, 2021-м, он отметит свое 160-летие.

Клуб базируется в 44-тысячном городе и играет на стадионе, вмещающем 2500 зрителей, сидячих мест из них – 362.

Daily Mail рассказывает, что для примерно 400 фанатов, регулярно посещающих матчи, исчезновение «Уорксопа» стало бы настоящей трагедией, а риск был велик – клуб залез в долги на 60 тысяч фунтов, погасить их нужно было в кратчайшие сроки.