Эмоции от провала «Ливерпуля»: Клопп – спокойствие, Невилл открывает шампанское, «Арсенал» кайфует в твиттере

Но Юрген Клопп спокоен: «Они сделали именно то, что хотели, а мы нет. Вот так работает футбол. Нужно принять это, что не так просто. Но это доказательство того, что мы были недостаточно хороши сегодня вечером. Всегда очень трудно в такие моменты. Если ты выиграешь – хорошо, если проиграешь, постарайся принять это правильно и сделай это как мужчина».