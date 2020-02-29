Эмоции от провала «Ливерпуля»: Клопп – спокойствие, Невилл открывает шампанское, «Арсенал» кайфует в твиттере
Большой праздник «Уотфорда»: «Не выцарапайте себе глаза!»:
Но Юрген Клопп спокоен: «Они сделали именно то, что хотели, а мы нет. Вот так работает футбол. Нужно принять это, что не так просто. Но это доказательство того, что мы были недостаточно хороши сегодня вечером. Всегда очень трудно в такие моменты. Если ты выиграешь – хорошо, если проиграешь, постарайся принять это правильно и сделай это как мужчина».
Вирджил ван Дейк не парится из-за прерванной беспроигрышной серии: «Проигрывать больно. Рекорды это только для СМИ. Мы не упоминали об этом ни разу и продолжаем идти. Мы хотим победить в следующей игре в Кубке Англии, а затем и в чемпионате против «Борнмута». Это единственный путь – идти вперед».
«Ливерпуль» идет к чемпионству, но повторить достижение «Арсенала» уже не сможет. В сезоне-2003/04 «Арсенал» взял АПЛ и ни разу не проиграл. И теперь выдохнул:
А потом выдал: «Поздравляем с внушительной серией без поражений».
Гари Невилл открыл бутылку шампанского: