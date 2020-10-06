Все вокруг обсуждают маскота «Арсенала». Он точно уволен? «Севилья» правда забрала его себе? Что говорит «Арсенал»?

Гуннерзавр уволен из «Арсенала». Его берет «Севилья». Месут Озил готов выплачивать ему зарплату из собственного контракта. В соцсетях – вакханалия из жалостливых постов маскоту и проклятий в адрес руководства. Клубный футбол любыми способами не хочет отпускать нас на матчи сборных.

Как не запутаться в этой истории? Проще – с ответами на главные вопросы.

Давайте еще раз – это вообще кто?

Гуннерзавр – веселый толстый динозавр в форме «Арсенала».

Это клубный маскот с 1993 года. То есть в клубе он провел больше времени, чем Арсен Венгер.

В костюме всегда работает один и тот же человек – Джерри Куай.

Куай ради работы даже пропускал свадьбу брата, а во время карантина развлекал соцсети фотками в костюме из дома.

Его подробная история – здесь

Так он точно уволен?

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что после 27 лет работы Гуннерзавр (то есть Куай) уволен.

Он добавил, что «Арсенал» планирует вернуть маскота, когда на трибунах будут фанаты.

Официально клуб ни о чем не заявлял – ни об увольнении, ни о последующем возвращении.

Получается такая картина. За – репутация Орнштейна как одного из главных инсайдеров планеты по теме «Арсенала». Против – ноль слов от клуба и самого Куая.

Серьезно? Прямо весь мир обсуждает маскота?

Серьезно. Сейчас он везде.

Посты Гуннерзавра в твиттере обычно набирают несколько сотен лайков. Последний же – набрал под десять тысяч. В комментариях – сплошь сочувствие и грусть.