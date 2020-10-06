Все вокруг обсуждают маскота «Арсенала». Он точно уволен? «Севилья» правда забрала его себе? Что говорит «Арсенал»?
Гуннерзавр уволен из «Арсенала». Его берет «Севилья». Месут Озил готов выплачивать ему зарплату из собственного контракта. В соцсетях – вакханалия из жалостливых постов маскоту и проклятий в адрес руководства. Клубный футбол любыми способами не хочет отпускать нас на матчи сборных.
Как не запутаться в этой истории? Проще – с ответами на главные вопросы.
Давайте еще раз – это вообще кто?
- Гуннерзавр – веселый толстый динозавр в форме «Арсенала».
- Это клубный маскот с 1993 года. То есть в клубе он провел больше времени, чем Арсен Венгер.
- В костюме всегда работает один и тот же человек – Джерри Куай.
- Куай ради работы даже пропускал свадьбу брата, а во время карантина развлекал соцсети фотками в костюме из дома.
Так он точно уволен?
- Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщил, что после 27 лет работы Гуннерзавр (то есть Куай) уволен.
- Он добавил, что «Арсенал» планирует вернуть маскота, когда на трибунах будут фанаты.
- Официально клуб ни о чем не заявлял – ни об увольнении, ни о последующем возвращении.
- Получается такая картина. За – репутация Орнштейна как одного из главных инсайдеров планеты по теме «Арсенала». Против – ноль слов от клуба и самого Куая.
Серьезно? Прямо весь мир обсуждает маскота?
Серьезно. Сейчас он везде.
Посты Гуннерзавра в твиттере обычно набирают несколько сотен лайков. Последний же – набрал под десять тысяч. В комментариях – сплошь сочувствие и грусть.
«Челси» послал фото с обнимашками.
Еще один дружелюбный твит – от «Спортинга»:
Англоязычный аккаунт «Спартака» в твиттере красиво вписался в тему – выпустил хэштег #JusticeForGunnersaurus (правосудие для Гуннерзавра) и за сутки накопил под две тысячи ретвитов и 14 тысяч лайков.
Фанаты запустили сбор средств – и за сутки в кассе уже десять тысяч фунтов.
Отреагировал даже Месут Озил. Его чаще всего ругали вместе с «Арсеналом», потому что давно и плотно сидит в запасе (там конфликт с клубом) и делает это на прописанной зарплате в 350 тысяч в неделю. Озил внезапно развернул главный раздражитель в плюс и предложил покрывать зарплату Гуннерзавра из собственного контракта.
Все это – лишь капля из тысяч-тысяч реакций, твитов, постов, текстов и упоминаний динозавра.
Его правда подписала «Севилья»?
Она точно пошумела на этой истории больше всех.
Сначала отреагировала на вопрос из твиттера Лиги чемпионов, кого бы клуб хотел подписать (шел последний день трансферного окна).
А потом вообще объявила о трансфере Гуннерзавра. И добавила: «Мечты и правда сбываются. Добро пожаловать, Гуннерзавр». С картинкой уже в форме «Севильи» (фотошоп).
Твиттер «Севильи» тут же набрал вагон лайков/ретвитов и в следующем посте объявил о достижении числа 120 тысяч подписчиков. Ну, а в комментариях были шутки про большую зарплату и про то, что теперь динозавр наконец-то выиграет евротрофей.
Больше на эту тему «Севилья» ничего за следующий день не написала. Зато выдал «Спартак»: «Кто сказал, что мы не можем это сделать?»
Так подписала ли «Севилья» его на самом деле? До конца непонятно. С одной стороны – нет: все это слишком похоже на шутку, а мерчиндайзинговые права на динозавра наверняка принадлежат «Арсеналу». Плюс Джерри Куай – пожилой англичанин и преданный фанат «Арсенала» с 60-летним стажем, который вряд ли переедет в Испанию на работу к постороннему клубу.
С другой стороны – пара но. Главное из них – у «Севильи» бардак с клубным маскотом. В 2019-м клуб проводил конкурс на идею для маскота, но до сих пор не раскрутил итоги, а форма заявки до сих пор висит на офсайте. Так что как будто бы место свободно.
А «Арсенал» вообще никак не реагировал?
Вообще никак.
«Арсеналу» в последний день трансферного окна было не до игрушек. Цитаты о матче с «Шеффилдом», отправка игроков по арендам и 50-миллионный переход Томаса Парти.
Со всего клуба фактически отреагировали только Озил и фанаты. Наибольшая вероятность – «Арсенал» с учетом шума вернет маскота обратно в клуб. Но фанаты на трибунах АПЛ до сих пор под запретом, так что развлекать людей Гуннерзавр сможет только в соцсетях.