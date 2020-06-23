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Фанатка «Крузейро» видела вылет на стадионе и умерла через два дня. Клуб назвал ее именем талисман
23 июня, 20:40
86-летней болельщице «Крузейро» Марии Саломе да Силве стало плохо на последнем матче «Крузейро» в 2019 году. Ее клуб проиграл «Палмейрасу» и вылетел из Высшей лиги Бразилии. А через два дня да Саломе умерла.
«Крузейро» в память о ней придумал маскота для женской команды. Это непонятное животное (волк? лошадь? собака?) с узнаваемыми чертами Саломе: очками, светлыми волосами и мягкой игрушкой в руке.
А еще в честь Саломе при ее жизни был назван тренировочный зал на базе «Крузейро». В молодости она там работала.
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