Бум! Форвард влетел в лицо вратаря шипами – пять швов. Но после – мир и дружба
Матч «Васко да Гама» и «Баия». Подача в штрафную. Игрок Леандро Кастан влетает шипами бутсы во вратаря Дугласа Фридриха. Мяч отскочил к другому игроку «Васко да Гама», он забил гол, но судья посмотрел VAR и отменил его. А потом показал Кастану вторую желтую. Больше в матче ничего интересного не было. 0:0.
Фол и правда жуткий – посмотрите на момент столкновения.
В cоцсетях «Баия» показала лицо Дугласа после. Он сразу был заменен и отправлен в больницу.
Врач клуба прокомментировал травму после игры: «У него был глубокий порез, без перелома или неврологического симптома. Мы сделали ему пять швов. Дуглас сможет сыграть в следующем матче»
А Леандро Кастан извинился за грубость. Дуглас в ответ попросил успокоиться и сказал, что уже выздоравливает. И такое со всеми случается: «Это был тот случай в игре, когда нужно бороться до конца».