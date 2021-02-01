Дуглас Фридрих
Чемпионат Бразилии
Леандро Кастан
Васко да Гама
Баия
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#Дуглас Фридрих #Баия #Васко да Гама #Леандро Кастан #Чемпионат Бразилии

Бум! Форвард влетел в лицо вратаря шипами – пять швов. Но после – мир и дружба

01 февраля, 20:45

Матч «Васко да Гама» и «Баия». Подача в штрафную. Игрок Леандро Кастан влетает шипами бутсы во вратаря Дугласа Фридриха. Мяч отскочил к другому игроку «Васко да Гама», он забил гол, но судья посмотрел VAR и отменил его. А потом показал Кастану вторую желтую. Больше в матче ничего интересного не было. 0:0.

Фол и правда жуткий – посмотрите на момент столкновения. 

В cоцсетях «Баия» показала лицо Дугласа после. Он сразу был заменен и отправлен в больницу. 

Врач клуба прокомментировал травму после игры: «У него был глубокий порез, без перелома или неврологического симптома. Мы сделали ему пять швов. Дуглас сможет сыграть в следующем матче»

А Леандро Кастан извинился за грубость. Дуглас в ответ попросил успокоиться и сказал, что уже выздоравливает. И такое со всеми случается: «Это был тот случай в игре, когда нужно бороться до конца».

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