Бум! Форвард влетел в лицо вратаря шипами – пять швов. Но после – мир и дружба

Врач клуба прокомментировал травму после игры: «У него был глубокий порез, без перелома или неврологического симптома. Мы сделали ему пять швов. Дуглас сможет сыграть в следующем матче»

А Леандро Кастан извинился за грубость. Дуглас в ответ попросил успокоиться и сказал, что уже выздоравливает. И такое со всеми случается: «Это был тот случай в игре, когда нужно бороться до конца».