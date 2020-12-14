Однажды вратарь «Ромы» доиграл матч с вывернутой ногой. Плакал от боли, но доиграл

2010 год. «Рома» приехала к «Брешии» на выездной матч Кубка Италии. Клаудио Раньери, тренировавший тогда «Рому», поставил в ворота Сержио – Богдан Лобонт приболел, поэтому штаб приберег его.

За 61 минуту Раньери сделал все три замены. На 64-й красную карточку получил Мексес.



«Я слышал, как Раньери орал на Мексеса. У нас не было замен. Касетти, который тогда был вторым ценральным защитником, не успевал за соперниками. Он был после повреждения. Поэтому часто на очень рискованных выходах играл я», – говорил Сержио.

Сержио спас «Рому» в двух выходах. В третьем сломался сам – жестко подкатился под Панайотиса Коне, срубил его, получил желтую карточку и схватился за ногу сам. В момент столкновения нога Сержио неестественно выгнулась – отсюда дикая боль.

«Сначала я подумал, что сломал ногу – нет, я мог ей вертеть. Но потом я попытался встать. Боже, это была самая адская боль в моей жизни. Нога распухла, появилась синяя гематома.

Ко мне прибежали врачи «Ромы». Один сразу сказал, что это перелом. Второй ответил: «Подожди, я посмотрю». Я не успел ничего ответить, как его рука уже пережимала мне ногу. Было еще больнее. В тот момент мне хотелось только одного – убить этого врача ».

Врач «Ромы» каким-то образом нащупал кость и определил, что она целая – перелом сразу же исключили (хотя Сержио после матча на всякий случай сделал снимок). Раньери хотел снимать Сержио и ставить в ворота полевого игрока – все равно «Рома» к тому моменту уже проигрывала.

Но после сообщения от медицинского штаба Раньери передумал. Его ассистенты уговорили Сержио вернуться в ворота. Тот сопротивлялся, но уступил. Камеры выхватывали его лицо, когда он уже пришел к воротам.

Сержио плакал, сидел возле штанги и постоянно что-то кричал в сторону Раньери. Эти моменты он даже публиковал у себя в инстаграме.