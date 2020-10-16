Игрок «Ливерпуля» специально травмировал партнера, чтобы попасть в состав на его место. Это был первый год Клоппа

На тренировке началась небольшая потасовка, но Брюитт не получил наказания. А Клири две недели ходил на костылях.

За четыре дня до поездки в Эксетер Брюитт играл матч с молодежкой. Если будет все ок – он точно едет с Клоппом на Кубок. Но:

«После 30 минут игры я выиграл борьбу в воздухе и неудачно упал правым глазом на спину напарника. Я дотянул до перерыва, а после пошел к физиотерапевту и не мог сказать даже, где я сейчас нахожусь и какой счет в матче. Мне диагностировали сотрясение мозга. Десять дней нужно отдыхать. Я вернулся домой в тот вечер и был опустошен.

Я просто отчаянно хотел играть за «Ливерпуль». И это все чего я хотел».