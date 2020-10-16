Игрок «Ливерпуля» специально травмировал партнера, чтобы попасть в состав на его место. Это был первый год Клоппа
«Ливерпуль» в первый год Клоппа растерял основу в защите: Сако, Коло Туре и Шкртел травмировались. До открытия зимнего трансферного окна оставался еще месяц, и Клопп искал центрального защитника среди молодых на гостевой матч в Кубке против «Эксетер Сити».
Среди основных кандидатов – Дэн Клири и Том Брюитт. И с подачи Брюитта тренировки молодежки «Ливерпуля» превратились в жару. Брюитт только в этом году признался, что специально пытался травмировать Клири:
«Мы с Дэном всегда ладили, но после того периода наши отношения закончились. На тренировках перед Рождеством я пытался причинить ему боль – не сильную, но чтобы он не смог играть. И за неделю до игры я совершил очень плохой подкат. Не горжусь им и не стыжусь, тут либо я, либо он. Я выбрал себя».
На тренировке началась небольшая потасовка, но Брюитт не получил наказания. А Клири две недели ходил на костылях.
За четыре дня до поездки в Эксетер Брюитт играл матч с молодежкой. Если будет все ок – он точно едет с Клоппом на Кубок. Но:
«После 30 минут игры я выиграл борьбу в воздухе и неудачно упал правым глазом на спину напарника. Я дотянул до перерыва, а после пошел к физиотерапевту и не мог сказать даже, где я сейчас нахожусь и какой счет в матче. Мне диагностировали сотрясение мозга. Десять дней нужно отдыхать. Я вернулся домой в тот вечер и был опустошен.
Я просто отчаянно хотел играть за «Ливерпуль». И это все чего я хотел».
После этого случая Том Брюитт уехал в молодежку «Мидлсбро», и там тоже не закрепился. Сейчас ему 23, играет в «Моркамбе» (четвертая лига Англии)
Клири на год старше. Играет в ирландском «Дандолке» (этой осенью сыграет против «Арсенала» в Лиге Европы). И он отреагировал на признание:
«Карма всегда возвращается в футболе. Если ты задуваешь чужую свечку, то твою это ярче не делает».