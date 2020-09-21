Из «Ливерпуля» Клоппа – в безработицу. Он признался в депрессии. В 24 года
Полузащитнику Джордону Айбу 24 года. Он известен тем, что за четыре года в «Ливерпуле» полноценно провел всего один сезон, затем столько же времени числился в «Борнмуте». Там играл часто, но в прошлом сезоне выходил всего четырежды.
Контракт с «Борнмутом» истек летом 2020-го, продлевать его клуб не стал, а к старту нового сезона Айб так и не нашел новую команду. 21 сентября он сделал пост в инстаграме, где признался в любви к семье, а еще заявил о потери страсти к игре и депрессии.
Талант Айба выделял Стивен Джеррард, с которым он успел поиграть в «Ливерпуле». В команде надеялись, что он заменит ушедшего в «Ман Сити» Стерлинга. «Джеррард говорил мне, что Айб – особенный парень», – рассказывал в то время главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон.
Один сезон был и с Юргеном Клоппом. Айб хвалил Клоппа, Клопп – Айба, но потом игрока купил «Борнмут», оформив трансферный рекорд в истории клуба.
Став игроком «Борнмута», Айб угодил в ДТП, где подвергся угрозам ножом и ограблению. Три года спустя еще одно происшествие – врезался на машине в кафе и скрылся, хотя сам он говорил, что ждал, пока кто-то выйдет, и только потом уехал. Весной 2020-го ему было запрещено водить машину следующие 16 месяцев, а сам Айб извинился и сообщил, что проходит реабилитацию:
«Надеюсь, что мое психическое здоровье улучшится, и я смогу сконцентрироваться на том, чтобы стать лучше. Хочу, чтобы другие люди с психическими расстройствами, обращались за помощью. Здоровье важнее всего».
Вероятно, это сказалось и на сезоне-2019/20, в котором Айб:
- Сыграл 23 минуты против «Ман Сити» и 27 – против «Лестера».
- Провел два полных матча в Кубке лиги.
- И на этом все. С 25 сентября 2019-го он не выходил на поле.
Что могло стать причиной депрессии Айба? Пока он сам не рассказал полностью.
• Он ушел из восьмой команды АПЛ («Ливерпуля») и в следующем сезоне стал с «Борнмутом» девятым. Да и в следующих двух сезонах «Борнмут» совсем не валился – вполне комфортные 12-е и 14-е места.
• В Transfermarkt можно отследить историю травм. У Айба там числится только одна, и та – в «Ливерпуле», и та – краткосрочная (всего несколько дней). Подвести депрессию к травмам – тоже не вариант.
• В «Борнмуте» он стал получать меньше игрового времени на третий сезон, но по цифрам перед этим не проседал, напротив, лучшим был как раз второй сезон – с 2+6 по «гол плюс пас», увеличенным количеством ударов и передач.
• Летом 2019-го Айб рассказывал в интервью Mirror: «Мне не хватает уверенности, а она играет большую роль. Мне нужно играть в футбол с улыбкой на лице». Это как раз перед сезоном-2019/20, где он почти не играл: «Я много работал в предсезонке и просто хочу расслабиться и играть».
Играть не получилось, расслабиться, похоже, тоже.
Айб рассказывал, что не сидит в соцсетях – бросил твиттер и редко пишет в инстаграм. В нем – подавляющее большинство картинок составляют фотографии маленькой дочери.
The Athletic писал, что в «Уикоме», где Айб играл до «Ливерпуля», клуб оберегал его от лишнего внимания и нанял спортивного психолога, чтобы подготовить игрока к взрослой карьере. Тренер молодежки Ричард Добсон вспоминал: «Давление на него не влияло – он обладал чудесной наивностью и не имел реального представления о том, чего достиг в таком возрасте. Просто хотел играть в футбол».
Добсон также говорил, что уверенность имеет решающее значение в его игре. «Полностью уверенный в себе Айб – чертовски крутой игрок. В «Ливерпуле» поначалу ему было нечего терять, и все были в восторге от него. Для него было все свежо и ново».
В «Борнмуте» Айб растерял уверенность. И сам говорил почему: «Я не воспользовался своими шансами. Может, работал не так много, как должен был, учитывая цену в моем возрасте – возможно, это повлияло».
Тогда, год назад, он уверял, что может справиться. Теперь уверенности в этом нет. До закрытия трансферного окна еще далеко, а Айбом интересуется «Дерби Каунти». Только спуск в Чемпионшип после карьеры в АПЛ вряд ли решит все психологические проблемы. Хотя играть 24-летнему Айбу при условии крепкого здоровья можно еще очень долго.
UPD. На следующий день после выхода этого материала «Дерби Каунти» объявил о трансфере Айба.