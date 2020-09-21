Из «Ливерпуля» Клоппа – в безработицу. Он признался в депрессии. В 24 года

Талант Айба выделял Стивен Джеррард, с которым он успел поиграть в «Ливерпуле». В команде надеялись, что он заменит ушедшего в «Ман Сити» Стерлинга. «Джеррард говорил мне, что Айб – особенный парень», – рассказывал в то время главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон.

Один сезон был и с Юргеном Клоппом. Айб хвалил Клоппа, Клопп – Айба, но потом игрока купил «Борнмут», оформив трансферный рекорд в истории клуба.

Став игроком «Борнмута», Айб угодил в ДТП, где подвергся угрозам ножом и ограблению. Три года спустя еще одно происшествие – врезался на машине в кафе и скрылся, хотя сам он говорил, что ждал, пока кто-то выйдет, и только потом уехал. Весной 2020-го ему было запрещено водить машину следующие 16 месяцев, а сам Айб извинился и сообщил, что проходит реабилитацию:

«Надеюсь, что мое психическое здоровье улучшится, и я смогу сконцентрироваться на том, чтобы стать лучше. Хочу, чтобы другие люди с психическими расстройствами, обращались за помощью. Здоровье важнее всего».