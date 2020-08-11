«Ливерпуль» не продлил контракт с производителем кокосового молока – его обвиняют в использовании труда обезьян

«Ливерпуль» больше не сотрудничает с брендом Chaokoh, который продает кокосовую воду и молоко. Компанию обвиняют в незаконном использовании труда обезьян. Они собирали кокосы, а в остальное время были привязаны к цепям и не были защищены от дождя в тесных клетках. Об этом рассказала организация PETA, которая защищает права животных. Она выяснила, что обезьяны находятся в стрессе, а у многих вырваны зубы.

«Эти высокоинтеллектуальные животные лишены свободы и достойной жизни. И все ради сбора кокосовых орехов», – говорит Кэрис Беннет, сотрудник PETA.

Компания Ampol Food Processing (которой принадлежит Chaokoh) отрицает, что использует труд обезьян. Но благодарна, что зоозащитники подняли эту тему.