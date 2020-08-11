«Ливерпуль» не продлил контракт с производителем кокосового молока – его обвиняют в использовании труда обезьян
«Ливерпуль» больше не сотрудничает с брендом Chaokoh, который продает кокосовую воду и молоко. Компанию обвиняют в незаконном использовании труда обезьян. Они собирали кокосы, а в остальное время были привязаны к цепям и не были защищены от дождя в тесных клетках. Об этом рассказала организация PETA, которая защищает права животных. Она выяснила, что обезьяны находятся в стрессе, а у многих вырваны зубы.
«Эти высокоинтеллектуальные животные лишены свободы и достойной жизни. И все ради сбора кокосовых орехов», – говорит Кэрис Беннет, сотрудник PETA.
Компания Ampol Food Processing (которой принадлежит Chaokoh) отрицает, что использует труд обезьян. Но благодарна, что зоозащитники подняли эту тему.
«Ливерпуль» тоже говорит, что больше не сотрудничает с Chaokoh не из-за этого скандала. А просто закончился контракт, который не стали продлевать. Но PETA все равно поблагодарила за это клуб.
А вот так «Ливерпуль» рекламировал кокосовую воду. Хендерсон, Фирмино, Робертсон и другие футболисты обсуждают, как прорекламировать кокосовую продукцию так, чтобы взорвать интернет. У ролика больше миллиона просмотров.
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