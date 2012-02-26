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Жулио Сержио
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Лечче
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Лечче
2
был в запасе
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
был в запасе
Лечче
4
Сиена
1
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 27' - 90'
Лечче
0
Болонья
0
минуты: 27' - 90'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 53' - 90'
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Ювентус
1
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 33'
Парма
3
Лечче
3
минуты: 1' - 33'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
был в запасе
Лечче
2
Лацио
3
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
был в запасе
Наполи
4
Лечче
2
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
был в запасе
Лечче
0
Катания
1
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:00
был в запасе
Чезена
0
Лечче
1
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
Лечче
0 : 2
Кальяри
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
Сиена
3 : 0
Лечче
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Лечче
1 : 2
Аталанта
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Болонья
0 : 2
Лечче
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
Лечче
0 : 2
Удинезе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'