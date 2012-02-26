Жулио Сержио
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
Кальяри
1 : 2
Лечче
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Кальяри
1
Лечче
2
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 14:30
был в запасе
Лечче
4
Сиена
1
был в запасе
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 27' - 90'
Лечче
0
Болонья
0
минуты: 27' - 90'
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Лечче
2
Кьево
2
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 17:00
минуты: 53' - 90'
Фиорентина
0
Лечче
1
минуты: 53' - 90'
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Лечче
0 : 1
Ювентус
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Лечче
0
Ювентус
1
был в запасе
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 33'
Парма
3
Лечче
3
минуты: 1' - 33'
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
был в запасе
Лечче
2
Лацио
3
был в запасе
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
был в запасе
Наполи
4
Лечче
2
был в запасе
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 20:00
был в запасе
Лечче
0
Катания
1
был в запасе
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
был в запасе
Чезена
0
Лечче
1
был в запасе
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
Лечче
0 : 2
Кальяри
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
Сиена
3 : 0
Лечче
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Лечче
1 : 2
Аталанта
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
Болонья
0 : 2
Лечче
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
Лечче
0 : 2
Удинезе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'