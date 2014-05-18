Катания

Катания
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Италия
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Анджело Массимино
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Состав
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Лукас Кастро Л. Кастро 		Пол 33 26 3 2 4 0
0
Гонсало Бергессио Г. Бергессио 		Нап 37 26 6 4 7 1
0
Мариано Иско М. Иско 		Пол 39 26 3 1 3 0
0
Ярослав Плашил Я. Плашил 		Пол 40 25 1 0 2 0
0
Себастьян Лето С. Лето 		Пол 35 25 3 1 3 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Кьево
38 10 6 22 34:54 36
17
Сассуоло
38 9 7 22 43:72 34
18
Катания
38 8 8 22 34:66 32
19
Болонья
38 5 14 19 28:58 29
20
Ливорно
38 6 7 25 39:77 25
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Результаты
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
Катания
2 : 1
Аталанта
18.05.2014 18 мая 2014 вс 16:00
38 тур
Катания
2
Аталанта
1
Италия. Серия А , 38 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
Болонья
1 : 2
Катания
11.05.2014 11 мая 2014 вс 16:00
37 тур
Болонья
1
Катания
2
Италия. Серия А , 37 тур
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Катания
4 : 1
Рома
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
36 тур
Катания
4
Рома
1
Италия. Серия А , 36 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 13:30
Верона
4 : 0
Катания
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 13:30
35 тур
Верона
4
Катания
0
Италия. Серия А , 35 тур
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Катания
2 : 1
Сампдория
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
34 тур
Катания
2
Сампдория
1
Италия. Серия А , 34 тур
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