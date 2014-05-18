Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Лукас Кастро Л. Кастро
|Пол
|33
|26
|3
|2
|4
|0
|
0Гонсало Бергессио Г. Бергессио
|Нап
|37
|26
|6
|4
|7
|1
|
0Мариано Иско М. Иско
|Пол
|39
|26
|3
|1
|3
|0
|
0Ярослав Плашил Я. Плашил
|Пол
|40
|25
|1
|0
|2
|0
|
0Себастьян Лето С. Лето
|Пол
|35
|25
|3
|1
|3
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|10
|6
|22
|34:54
|36
|
17
|38
|9
|7
|22
|43:72
|34
|
18
|38
|8
|8
|22
|34:66
|32
|
19
|38
|5
|14
|19
|28:58
|29
|
20
|38
|6
|7
|25
|39:77
|25
Результаты