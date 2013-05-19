Сиена

Сиена
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Италия
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Артемио Франки
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Марио Беретта
М. Беретта
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Состав
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Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
0
Джанлука Пеголо Д. Пеголо 		Вра 41 34 0 0 3 0
0
Фелипе Фелипе 		Защ 37 30 0 0 10 2
0
Алессандро Розина А. Розина 		Пол 38 28 5 2 4 0
0
Симоне Вергассола С. Вергассола 		Пол 46 27 2 1 7 0
0
Алессио Сесту А. Сесту 		Пол 38 24 1 3 3 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Торино
38 8 16 14 46:55 40
17
Дженоа
38 8 14 16 38:52 38
18
Сиена
38 9 9 20 36:57 36
19
Палермо
38 6 14 18 34:54 32
20
Пескара
38 6 4 28 27:84 22
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Результаты
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Сиена
1 : 2
Милан
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
38 тур
Сиена
1
Милан
2
Италия. Серия А , 38 тур
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
Наполи
2 : 1
Сиена
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
37 тур
Наполи
2
Сиена
1
Италия. Серия А , 37 тур
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
36 тур
Сиена
0
Фиорентина
1
Италия. Серия А , 36 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Катания
3 : 0
Сиена
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
35 тур
Катания
3
Сиена
0
Италия. Серия А , 35 тур
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Рома
4 : 0
Сиена
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
34 тур
Рома
4
Сиена
0
Италия. Серия А , 34 тур
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