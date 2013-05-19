Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
0Джанлука Пеголо Д. Пеголо
|Вра
|41
|34
|0
|0
|3
|0
|
0Фелипе Фелипе
|Защ
|37
|30
|0
|0
|10
|2
|
0Алессандро Розина А. Розина
|Пол
|38
|28
|5
|2
|4
|0
|
0Симоне Вергассола С. Вергассола
|Пол
|46
|27
|2
|1
|7
|0
|
0Алессио Сесту А. Сесту
|Пол
|38
|24
|1
|3
|3
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|8
|16
|14
|46:55
|40
|
17
|38
|8
|14
|16
|38:52
|38
|
18
|38
|9
|9
|20
|36:57
|36
|
19
|38
|6
|14
|18
|34:54
|32
|
20
|38
|6
|4
|28
|27:84
|22
Результаты