Палермо

Палермо
Подписаться
Сайт
www.palermofc.com/it/
Страна
Италия
Стадион
Ренцо Барбера
Тренер
Диего Бортолуцци
Д. Бортолуцци
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Материалы

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
30
Илия Несторовски И. Несторовски 		Нап 32 33 9 3 5 0
25
Бруно Энрике Б. Энрике 		Пол 32 29 1 1 6 0
3
Андреа Рисполи А. Рисполи 		Пол 33 29 6 2 4 0
23
Алессандро Диаманти А. Диаманти 		Нап 39 28 1 5 8 1
19
Хайтам Алеесами Х. Алеесами 		Защ 30 28 1 2 4 0
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
17
Кротоне
38 9 7 22 34:58 34
18
Эмполи
38 8 8 22 29:61 32
19
Палермо
38 6 8 24 33:77 26
20
Пескара
38 3 9 26 37:81 18
Подробнее
Результаты
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
Италия. Серия А , 38 тур
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
37 тур
Пескара
2
Палермо
0
Италия. Серия А , 37 тур
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Дженоа
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
36 тур
Палермо
1
Дженоа
0
Италия. Серия А , 36 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Палермо
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
35 тур
Кьево
1
Палермо
1
Италия. Серия А , 35 тур
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Палермо
2 : 0
Фиорентина
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
34 тур
Палермо
2
Фиорентина
0
Италия. Серия А , 34 тур
Подробнее
Материалы
🌋 Этна извергается. Сицилия в дыму и пепле, аэропорт закрыт, но как же это красиво
#мир
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
Розовый цвет на форме «Ювентуса» не мода, а вековая история. Так сделали основатели
#Ювентус
Все материалы