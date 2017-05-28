Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
30Илия Несторовски И. Несторовски
|Нап
|32
|33
|9
|3
|5
|0
|
25Бруно Энрике Б. Энрике
|Пол
|32
|29
|1
|1
|6
|0
|
3Андреа Рисполи А. Рисполи
|Пол
|33
|29
|6
|2
|4
|0
|
23Алессандро Диаманти А. Диаманти
|Нап
|39
|28
|1
|5
|8
|1
|
19Хайтам Алеесами Х. Алеесами
|Защ
|30
|28
|1
|2
|4
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
17
|38
|9
|7
|22
|34:58
|34
|
18
|38
|8
|8
|22
|29:61
|32
|
19
|38
|6
|8
|24
|33:77
|26
|
20
|38
|3
|9
|26
|37:81
|18
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